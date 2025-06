Cejudo cuestiona calidad del equipo de O’Malley para UFC 316

Los rumores que Henry Cejudo escuchó sobre el campo de entrenamiento de Sean O’Malley para UFC 316 lo hacen elegir con confianza en su contra.

Después de perder su título de peso gallo ante Merab Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) en UFC 306, O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) tendrá la oportunidad de recuperar su cinturón cuando la pareja vuelva a enfrentarse en el evento principal del sábado (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) en el Prudential Center en Newark, NJ.

O’Malley llegó a su primera pelea contra Dvalishvili con una lesión de cadera que posteriormente requirió cirugía. A pesar de los cambios en su estilo de vida antes de la revancha, a Cejudo no le gusta lo que ha escuchado sobre su campamento de entrenamiento.

«Creo que lo más importante con O’Malley es si formuló bien su campamento. Hay muchos birdies por ahí. Lo diré aquí en Pound 4 Pound: solo está practicando jiu-jitsu. No está trabajando en sus preparativos ni en sus monólogos. No está invirtiendo en su campamento. No está contratando a jugadores por dinero. En Arizona, son muy bocazas.

Es cierto, es totalmente cierto. El dinero no debería ser un problema, pero él solo quiere quedárselo todo; no sé, quizá sea tacaño. Solo quiere que todo esté en casa. Cuando haces eso, se desata la polémica. Por eso sé algunas de estas cosas. Escúchenme: Apuesten la casa, Merab Dvalishvili por decisión, 50-45.