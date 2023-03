Cejudo: “Colby Covington vencerá a Leon Edwards”

Henry Cejudo cree que Colby Covington es un mal enfrentamiento estilístico para el campeón de peso welter de UFC Leon Edwards.

Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC), quien participó como suplente en la defensa del título de Edwards contra Kamaru Usman en UFC 286, fue nombrado contendiente número uno por el presidente de UFC, Dana White. Pero Edwards dijo que Covington no se merece la pelea , y prefiere resolver su problema con Jorge Masvidal si sale victorioso contra Gilbert Burns en UFC 287.

Con el ritmo implacable y el agarre de Covington, Cejudo cree que lo mejor para Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) es evitar la pelea.

“Cuando digo que es una pelea fácil para Colby, estilísticamente eres una buena pelea para él porque tu lucha libre todavía es un poco sospechosa. Con Colby Covington, te atacará desde el Round 1 hasta el 5, donde Kamaru Usman quería mostrar más de su lucha real. Tienes tiempo para mejorar en estas posiciones, pero la pregunta es ¿te lo permitirá tu ego? Porque a nadie le gusta luchar. Es demasiado agotador.

Aunque Edwards pudo defenderse de los forcejeos de Usman en su mayor parte en su victoria por decisión mayoritaria en el evento estelar del sábado en The O2 en Londres, Cejudo ve que Covington lo abruma.

“La predicción es que Colby lo gana. Colby tal vez no lo detenga, pero lo golpea durante cinco asaltos. Podrían ser cuatro rounds a uno o 3-2, pero creo que Colby se esfuerza mejor y donde Leon no lo hizo; tal vez lo hizo esta vez con Kamaru, pero en el pasado, puedo ver a Colby Covington siendo el enfrentamiento más difícil para él. . Es mejor pelear contra un tipo como Khamzat Chimaev, pelear contra un tipo que no tiene experiencia en cinco asaltos pero que aún tiene esa lucha”.