Cejudo: «Aljamain Sterling es dinero fácil»

Henry Cejudo no cree que lo tenga tan difícil en su regreso a las MMA. En realidad, él lo ve como todo lo contrario.

A pesar de una ausencia de tres años de las peleas, y del campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, como oponente en su primera pelea, “Triple C” confía en que recuperará el título con facilidad.

“Porque es dinero fácil. Es dinero fácil. Observé a estos muchachos después de entrenar a algunos de los mejores del mundo (Jon Jones, Demetrious Johnson, Weili Zhang, Deiveson Figueiredo, Jiri Prochazka) y comencé a comprender un poco mejor mi talento».

“Sé que hay una ventana, sé que hay una brecha en la que realmente tengo que despedirme. Tengo 36 años, tengo 36 años y me siento bien. Me siento muy bien”.

Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) y Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) se enfrentan en el evento principal de UFC 288, que se lleva a cabo el sábado en el Prudential Center en Newark, NJ.

Algunos pueden ser escépticos ante las afirmaciones de Cejudo, aunque tal vez no en cuanto a habilidades, dado que se retiró como campeón en 2020, lo que hace que sea difícil cuestionar si es un peleador de clase mundial. Sin embargo, el tiempo fuera de las peleas puede dificultar a muchos atletas, especialmente a un peleador de casi 30 años.

“Sí, he estado retirado durante tres años. Pero la verdad es que hace dos que estoy retirado porque todo este último año he estado entrenando. Todo este último año he estado estudiando. Estos dos últimos años he estado entrenando (con) los mejores del mundo, y es solo la acumulación de conocimiento. … Puede que me crezcan las tripas, puede que me guste el pollo frito como Daniel Cormier, pero puedo competir con cualquiera, y creo que soy el mejor competidor de todos los tiempos”.

Cejudo no espera que los jueces sean necesarios para su pelea por el título en UFC 288.

“No solo busco vencer a Aljamain Sterling, sino que busco dominarlo. No va a pasar de tres rounds”.