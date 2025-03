¿Cedric Alexander será el próximo miembro del Hurt Syndicate?

Apenas el mes pasado, en la más reciente ola de despidos de la WWE, una de las cabezas que rodó fue la de Cedric Alexander.

Consecuencia de lo anterior, no sería descabellado pensar que está escrito en las estrellas que terminará fichado por AEW.

Resulta que allá está la secuela del Hurt Business: «The Hurt Syndicate«.

Una facción que se extinguió en la WWE antes de explotar su verdadero potencial, si permiten a su servidor dejarles su opinión «express».

Hasta el momento el único miembro original que falta es Alexander, puesto que Shelton Benjamin, MVP y Bobby Lashley ya están allá.

Curiosamente, recién presentaron un segmento, en el más reciente capítulo de AEW Dynamite, donde coquetearon con agregar a MJF como nuevo integrante de la facción.

►La pregunta del millón: ¿Alexander está interesado?

En entrevista con Chris Van Vliet, en su pódcast, «INSIGHT with Chris Van Vliet», titulada: «Cedric Alexander On WWE Release, Hurt Business, Possibly Signing With AEW, Lumbar Check», Alexander abordó su interés por militar en el Hurt Syndicate.

Vliet empezó por hilar así su respuesta.

Y cito.

«Tuve a The Hurt Syndicate recientemente. Hicimos un show en vivo con ellos en Toronto y tu nombre salió en la conversación«.

A lo que Alexander anotó.

«Sí, mis compas, ¿cierto?».

Vliet buscó entonces llevar la conversación a cierto punto.

«Es como si en The Hurt Businessfaltara un miembro«.

Alexander atinó a reflexionar.

«Sabes, cuando me despidieron, mi esposa me dijo: ‘El mundo funciona de maneras misteriosas y esto es para bien. Aún no sabes por qué, pero es para bien‘. «Y yo le respondí: ‘No, sí sé por qué. Voy a reunirme con los muchachos más adelante’«.

Vliet lo dejó caer cuando le preguntó.

«¿Estarías abierto a la idea de ir a AEW y unirte a The Hurt Syndicate?».

Alexander no dudó en responder.

«100%. Esa es una etapa muy importante de mi carrera que siento que nunca se exploró completamente, y creo que sería genial poder concluirla«.

Vliet agregó.

«The Hurt Business llegó a un final abrupto en WWE. Se separaron demasiado pronto, cuando aún quedaba mucha historia por contar, y ahora esa historia sigue desarrollándose en AEW. «Todavía quedaba mucha historia por contar, mucho material por aprovechar con The Hurt Business. Lo estamos viendo en The Hurt Syndicate, pero solo con tres miembros. Hay muchas personas que quieren verte reunirte con esos pelados».

A lo que Alexander respondió con inspirado acento.

«También he visto a muchas personas que no quieren verlo. Vamos, he visto a mucha gente que no quiere verlo. Quieren ver a alguien como Will Hobbs o a otro nuevo miembro en el grupo. «Bueno, puede ser Will Hobbs y, en 90 días, también podría ser yo«.

Vliet le preguntó.

«¿Es ahí donde quieres estar?».

Alexander ni corto ni perezoso le respondió.

«Creo que sí. Sí, definitivamente. Hay mucho por explorar que me gustaría abordar. Pero si no sucede, también está bien. «Tengo sueños de ir a New Japan, México también será un buen destino para mí. Así que estoy listo para que las cosas sucedan. He estado esperando tanto tiempo que me estoy empezando a impacientar. Algo tiene que pasar pronto».

Si quieres escuchar a Alexander decir lo anteriormente citado, desde el minuto 6 con 16 segundos él empieza a hablar del tema.

Vídeo a continuación.