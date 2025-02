Cedric Alexander, ¿próximo miembro de The Hurt Syndicate en AEW?

Apenas dos semanas atrás, vimos el que a la postre sería el último combate de Cedric Alexander como Superestrella de WWE, cuando cayó ante Ethan Page en NXT. Hoy, el otrora Campeón de Peso Crucero ya no forma parte de la compañía.

Alexander fue uno de los afectados por el reciente recorte de personal efectuado por TKO, en una salida que realmente se demoró demasiado considerando la situación del gladiador, sin un rumbo concreto desde el fin de The Hurt Business, tras la marcha de MVP, Shelton Benjamin y Bobby Lashley.

Cada vez que un luchador de WWE deja el producto, su futuro suele vincularse a AEW. Y en el caso de Cedric Alexander, esto no resulta gratuito, porque hay reporte vía Fightful que lo respalda.

AEW sources tell Fightful Select that they expect numerous to push for Cedric Alexander to appear in the company pic.twitter.com/cYBrXtxKEW