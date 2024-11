Durante el episodio de WWE NXT del 12 de noviembre, Cedric Alexander tuvo una buena oportunidad de perseguir el campeonato al enfrentar a Wes Lee en un combate clasificatorio para la lucha Iron Survivor Challenge que se llevará a cabo en Deadline y que determinará a un nuevo retador al mismo. Sin embargo, como le viene ocurriendo desde que fue enviado a la marca, cayó derrotado.

► Cedric Alexander necesita cambiar

Una derrota más y el que fuera uno de los luchadores más notables de la extinta 205 Live, donde fue Campeón de Peso Crucero, o integrante de la facción The Hurt Business, que ahora se desenvuelve en AEW como The Hurt Syndicate, está cansado de seguir por su camino actual y al término del programa avisaba de que va a cambiar las cosas.

«Soy mejor que esto. Soy mejor que esto. Llevo en este negocio más de 15 años, llevo más de ocho en la WWE. Soy mejor que esto. Debería clasificar para ese combate. Debería clasificar para una oportunidad por el Campeonato de NXT. Pero por alguna razón, no lo estoy. Así que, ¿qué sigue para Cedric Alexander? ¿Qué sigue? No lo sé. No puedo responder a esa pregunta. Pero puedo decir una cosa: es hora de un cambio. He sido demasiado amable con la gente de aquí. A todos los lugares a los que tú quieres llegar, yo ya he estado. He estado en WrestleMania. He estado en eventos con The Undertaker y Triple H. Soy uno de los mejores luchadores profesionales del mundo. De una manera u otra, voy a mostrárselo a todos».

Veremos cuáles son los siguientes pasos de Cedric Alexander en NXT y si realmente encuentra el éxito en WWE.