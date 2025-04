Cedric Alexander debutará en horas en The Crash

The Crash va a ser la primera compañía donde luche Cedric Alexander después de su salida de la WWE. El 7 de febrero, el luchador vio rescindido su contrato y terminada su etapa de nueve años en el imperio de la lucha libre profesional. En realidad, el 12 de marzo hizo una aparición en el evento UNIT3D de Prestige Wrestling pero no luchó sino que se anunció que enfrentará a Trevor Lee el 1 de junio.

► Cedric Alexander en The Crash

Así que, lo dicho, el ex Campeón Peso Crucero WWE y ex integrante de The Hurt Business llega a la promotora de México dentro de tan solo unas horas pues hablamos del show que realizarán hoy (depende de dónde nos lean) 16 de abril en el Auditorio Fausto Gutiérrez en Tijuana (Baja California). Se desconoce quién será su oponente. Además, será el debut de Cedric Alexander en The Crash y en tierras aztecas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Crash Lucha Libre (@thecrashluchalibre)

En una entrevista reciente con Sportskeeda, Cedric Alexander recordaba su combate con Kota Ibushi en el WWE Cruiserweight Classic:

«Oh, desde el primer momento, tan pronto como se hizo pública la noticia de mi liberación [de WWE], hubo dos combates que no paraban de repetirse en mi cabeza. De alguna manera, tengo que hacer que vuelvan a suceder, y uno es contra Kota Ibushi. He escuchado que la gente realmente quiere ver ese combate. Luchamos una vez en el CWC, el Cruiserweight Classic. Para mí, fue una lucha que definió mi carrera, me cambió la vida. Así que es algo que me gustaría repetir, solo para ver cómo sale esta vez. Y el otro combate sería contra Mustafa Ali. Mi hermano, Mustafa. Literalmente la rompimos por todo el mundo: Francia, Italia, España, por todos los Estados Unidos. Es algo a lo que quiero volver y poder decir: ‘Vale, ahora hemos madurado un poco. Hemos tomado caminos distintos’. Su etapa en TNA ha ido genial. Yo estoy a punto de comenzar esta nueva etapa en el circuito independiente. Estoy listo para ver qué podemos hacer como versiones más evolucionadas de nosotros mismos.»