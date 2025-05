El arrepentimiento de Cedric Alexander: “No debí renovar con WWE”

Cedric Alexander cuestionó su renovación con WWE al ver a Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin reformar The Hurt Business en AEW como The Hurt Syndicate.

Desde que abandonó la compañía, se ha estado hablando de si podría unirse a ellos, lo cual hizo recientemente MJF. Veamos qué dice el ahora agente libre en Knockouts and 3 Counts:

«Mi primer pensamiento cuando… cuando me di cuenta de que MVP apareció en AEW, y luego Shelton (Benjamin), fue como: ‘No debí haber firmado ese último contrato, ¿eh?’. Eso era algo con lo que había soñado hacer, así que pensé: ‘¿De verdad debí renovar ese último contrato?’. Luego me dije: ‘Ah, será divertido. Todo saldrá bien. Si está destinado a ser, lo será’, y simplemente traté de estar feliz por los chicos, que están haciendo lo suyo en otro lugar. Estaba contento por ellos.

Y entonces, ¡pum! Me despiden. Y fue como: ‘¡Oh! Quizás sí estaba destinado a ser. Esto es algo que realmente puedo esperar con ganas’. Luego me doy cuenta de que MJF está intentando meterse ahí, y dije: ‘Bueno… que las cosas fluyan’. Estoy seguro de que se van a cansar de sus payasadas, porque él es MJF. Por supuesto que va a arruinar todo. Ya saben cómo es. Se le subirá el ego, como siempre… MVP confía en él por ahora, así que dije: ‘Bueno, cool, lo que sea…’. Yo no confío en él.»