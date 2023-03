Cedric Alexander es uno de los pocos luchadores que logró sobrevivir al fracaso de 205 Live manteniendo un hueco en la programación de la WWE. Aunque no es tan bueno como suena ya que apenas tiene relevancia en la misma. De hecho, desde que salió de la marca violeta ha estado en tierra de nadie la mayor parte del tiempo. Sus mejores momentos fueron dentro de The Hurt Business, pero incluso ahí el protagonismo era de Bobby Lashley. Y ahora mismo no está claro si su situación va a cambiar pronto.

> Cedric Alexander, ¿a por el Campeonato Norteamericano NXT?

O puede que sí. El que fuera Campeón de Peso Crucero acaba de lanzar un desafío a Wes Lee, el Campeón Norteamericano NXT, en redes sociales.

I’m free Tuesday nights….. I’ve never challenged for the #NXTNorthAmerican Title…. Hey @WesLee_WWE you feeling froggy? @WWENXT — PRIME Alexander (@CedricAlexander) March 12, 2023

“Estoy libre los martes por la noche… Nunca he luchado por el Campeonato Norteamericano NXT… Oye, Wes Lee, ¿qué te parece?“.

Y parece que el dueño del título está interesado en verse las caras con su compañero del elenco principal. ¿Quizá en Stand and Deliver 2023?

Es interesante apuntar dos cosas. La primera es que Wes Lee no tiene una lucha confirmada para el próximo evento especial de la marca amarilla, a celebrarse el primero de abril. La segunda es que con toda seguridad Cedric Alexander hizo esa publicación por orden de la WWE, como una manera de comenzar una historia entre ambos para finalmente llevar a cabo el combate y que este sea el siguiente en tener una breve aventura en NXT, donde, por otro lado, nunca tuvo demasiado tiempo para trabajar.

¿Te gustaría ver a Cedric Alexander en NXT enfrentando a Wes Lee por el Campeonato Norteamericano?