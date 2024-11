Cathy Kelley tiene mayores ambiciones en la WWE

Samantha Irvin, quien recientemente abandonó la WWE, quería ser más que anunciadora, cuenta su prometido, el luchador de AEW Ricochet:

«Creo que ser anunciadora solo debía ser la puerta de entrada. Quería ser un personaje. Es lo que ha sido toda su vida. Ha estado actuando en escenarios toda su vida. Club de drama, actuación en escenarios, viajar por el mundo y actuar. Eso era lo que esperaba. Cuando llegó WrestleMania, fue como, ‘Este es el nivel más alto al que voy a llegar’. Es una artista. Es difícil de explicar. Cuando eres solo una artista anunciando, recibía críticas porque dijo que no disfrutaba ser anunciadora. Al final del día, ella ama y respeta el puesto, y ama y respeta la lucha libre, pero quería ser como Paul Heyman, una mánager o algo así».

► De entrevistadora a manager

Ella no tuvo esa oportunidad, ¿podría tenerla la entrevistadora Cathy Kelley? No parece probable, pero ella también tiene esa ambición:

«Definitivamente estaría abierta a ser manager si se trata de la combinación adecuada. Es algo en lo que me encantaría desarrollarme, ya sea mañana o dentro de una década, porque me veo involucrada en WWE y la lucha libre de alguna manera a lo largo de toda mi carrera».

Solo el tiempo lo dirá. Mientras, recordemos que ella también «intentó» en una ocasión ser luchadora:

«No creo que pueda. Intenté una vez, hace mucho tiempo. Dave Márquez tiene un ring de lucha libre para Championship Wrestling For Hollywood en el valle, así que solía ir allí. Creo que me di un par de golpes hasta que me quedé sin aliento. Incluso correr las cuerdas, si no lo has hecho, es intenso. Terminas desarrollando callos en la espalda, estuve magullada durante probablemente una semana».

