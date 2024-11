Cathy Kelley lamenta la ausencia de Stephanie McMahon de WWE

Hace unos meses, Triple H hablaba así de la situación de Stephanie McMahon en relación a WWE:

“No tiene un rol oficial en este momento. Pero puedo decirte esto: le encanta esto. Absolutamente le encanta. A veces es más difícil amar esto, y a veces es más fácil. Para ella, es fácil amarlo de nuevo. Está disfrutando ver el espectáculo, está disfrutando venir a los eventos, ver a todos en el backstage, le encanta. Si yo soy el niño que está organizando o escribiendo, o como quieras decirlo, sentado en su sofá, ella está sentada justo al lado de mí, como una niña que disfruta y ama esto. Ha sido su vida entera desde que era pequeña. No tiene un rol oficial en este momento. Ahora mismo, su rol oficial es disfrutar que nuestros hijos están creciendo demasiado rápido. Pero veremos. Veremos lo que depara el futuro. Yo esperaría verla alrededor porque creo que le encanta, y está disfrutando estar cerca de esto nuevamente.”

► El lamento de Cathy Kelley

«The Billion Dollar Princess» renunció a la compañía a principios de 2023 cuando se anunció el regreso de su padre, Vince McMahon, y cuando este se fue a comienzos de 2024 ella no volvió. Aunque sí hizo algunas apariciones; por ejemplo, fue vista en SummerSlam 2024, sentada entre los fanáticos viendo el espectáculo o también abrazando al «Best in the World» CM Punk después de su derrota ante «The Scottish Warrior» Drew McIntyre.

Se desconoce si regresará pero -como dice en B4TheBell– la entrevistadora Cathy Kelley lamenta su ausencia:

«Realmente es una defensora de muchas mujeres. No es la defensora, pero sí una defensora para tantas mujeres, y es tan versátil en todo lo que ha logrado y ha podido hacer a lo largo de su carrera. Es un poco un detrimento no tenerla ahí de tiempo completo en este momento, pero la quiero muchísimo. Ella es la razón por la que regresé. Tuvimos múltiples conversaciones antes de que volviera y fue ella quien realmente me animó a hacerlo. Era ella quien estaba al mando. Ella y Triple H. Realmente cuidaron de mí la primera vez que estuve ahí.»

¿Tu también extrañas a Stephanie?

