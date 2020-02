Cathy Kelley dijo adiós a WWE este domingo en el NXT TakeOver: Portland. Su trabajo como entrevistadora tras bastidores llegó a su fin, pero recibió un sincero adiós de Triple H y Undisputed Era después de que terminó el evento. Inclusive recibieron un regalo por parte del grupo liderado por Adam Cole.

Los empleados de WWE seguramente tienen algunos beneficios laborales, dentro de los cuales conocemos que pueden ser parte de algunos eventos geniales, reciben acceso detrás del escenario, y aparentemente tampoco tienen que pagar $ 9.99 por la la suscripción a WWE Network.

Kelley mencionó en su cuenta de Twitter que lloró todo el camino a casa luego del especial de NXT. La noche siguiente se dio cuenta de que ya no tenía una contraseña para acceder a WWE Network. Entonces, ella está buscando pedir prestada una, y para ello intentó recurrir a las redes sociales para ver si aparecía algún buen samaritano.

sooooo who’s gonna let me use their wwe network password for the next ppv 😂

— Cathy Kelley (@catherinekelley) February 18, 2020