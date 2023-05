Cassie Lee (Peyton Royce) vuelve a la lucha libre

Tanto Cassie Lee como Jessica McKay, que fueran conocidas como Peyton Royce y Billie Kay, The IIconics, en WWE, dijeron adiós a la lucha libre profesional en abril de 2022, cuando no fueron capaces de recuperar el Campeonato de Parejas Knockouts Impact en el evento Countdown To Rebellion contra The Influence. Las dos habían estado trabajando juntas en IMPACT desde el año que anterior, cuando fueron despedidas de WWE. Y desde que se alejaron de las cuerdas no han llamado apenas la atención, únicamente cuando confirmamos la maternidad de Lee.

► Cassie Lee vuelve

Y justamente de ella hablamos de nuevo pues acaba de anunciar que vuelve a los encordados. Durante el mes de octubre estará haciendo su propia gira, llamada Full Throttle; todavía no se han confirmado quienes serán sus oponentes. Tendremos que esperar a ver si es su vuelta a tiempo completo o solo una pequeña aventura. Sabemos que Cassie Lee tiene otras ocupaciones y otras pasiones que también la tienen ocupada, como el modelaje. Y además, como vemos a continuación, sigue haciendo apariciones para firmar autógrafos y tomarse fotos con Jessica McKay.

Cassie Lee alcanzó a ser una luchadora muy popular junto a Billie Kay en WWE. The IIconics incluso fueron Campeonas de Parejas. Y la verdad es que, dentro de sus limitaciones luchísticas, no estaría nada mal que siguieran trabajando en la compañía, viendo como está la división por equipos en la actualidad. Pero ambas guerreras se separaron e individualmente nunca lograron nada. Tampoco tuvieron demasiado tiempo puesto que enseguida vieron sus contratos rescindidos. Veremos de qué manera hablamos de las dos próximamente en Súper Luchas.

¿Dónde te gustaría ver a Cassie Lee?