La batalla legal entre Janel Grant y WWE y Vince McMahon da un paso crucial. La Corte Superior de Connecticut ha autorizado la presentación formal de una bill of discovery (acción legal para obtener pruebas) contra el médico Carlon Colker y su clínica, Peak Wellness, permitiendo a Grant acceder a pruebas clave relacionadas con presuntos tratamientos médicos no transparentes y posibles vínculos con la empresa y su exmandamás.

► Una nueva actualización

En su demanda original presentada en enero de 2024, los abogados de Grant alegaron que ella visitó más de 60 veces la clínica entre 2019 y 2022, instigada por McMahon. Durante esas visitas, según la demanda, le administraron suplementos y tratamientos intravenosos cuya composición nunca le fue informada. En junio, Grant presentó documentos solicitando acceso a comunicaciones entre Colker y su personal con McMahon o WWE. Ahora, recibimos la siguiente actualización (vía sentencia judicial):

“Esta acción es una Bill of Discovery. La bill of discovery es una acción independiente en equidad, diseñada para obtener pruebas con fines de ser utilizadas en otra acción distinta… Como herramienta para hacer cumplir la entrega de evidencia, es un poder inherente de los tribunales de equidad y ha sido utilizada por siglos… Es un mecanismo bien reconocido y puede ser admitido incluso si existen estatutos y reglas de procedimiento que regulen el descubrimiento de evidencia.” (Referencias omitidas) Berger v. Cuomo, 230 Conn. 1, 5-6, 644 A.2d 333 (1994); In re Cadle Co., 129 Conn.App. 814, 821, 21 A.3d 572 (2011).

“Según los principios generales de los tribunales de equidad, puede presentarse una bill of discovery para revelar hechos que estén en conocimiento de una parte adversa o para obtener documentos u otros elementos en su posesión, y generalmente se utiliza para permitir a una parte iniciar o defender una acción legal.” (Peyton v. Werhane, 126 Conn. 382, 388-89, 11 A.2d 800 [1940])

Las partes deberán presentar órdenes propuestas con cronogramas para interrogatorios, solicitudes de producción de documentos, y notificaciones de declaraciones, así como sus respectivas objeciones, conforme a la orden judicial 116.01.

