El Casino Ladder Match tendrá lugar en la segunda edición de Double Or Nothing de AEW. Esta lucha, debido a la pandemia que está azotando a la humanidad, sustituye a la tercera edición del Casino Battle Royal, una campal de 21 hombres, pero el premio seguirá siendo el mismo: una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

Lo llamativo del Casino Ladder Match son las reglas, pues es un híbrido de Royal Rumble y de Money In The Bank. Dos luchadores inician el encuentro, y cada 90 segundos uno más entrará al ring. No hay eliminaciones por encima de la tercera cuerda, pues la única manera de ganar es subiendo por la escalera y bajando la ficha que estará colgada.

Los fans y partidarios de la empresa podrían decir que el concepto es muy original, pero en realidad esta idea ya la habíamos visto antes, hace unos 13 años.

► Antes del Casino Ladder Match, el WSX Rumble

Habrá quien recuerde con cariño a Wrestling Society X, empresa que se transmitió en MTV por una temporada en 2007. Muchos la han comparado con Lucha Underground, y de hecho podría considerársele su antecesora. En WSX vimos a viejos conocidos, así como a futuras estrellas, como este jovencito de abajo:

El primer episodio fue el titulado The WSX Rumble, pues contó con esta lucha, en la cual definirían a los primeros dos contendientes por el Campeonato WSX (bellísimo por cierto). Las reglas son similares a las que nos presentó AEW.

Dos luchadores iniciaban, y cada 45 segundos entraba otro. En este caso sí había eliminaciones por encima de la tercera cuerda, y contaban cuando ambos pies tocaban el piso (o si al caer rompían una mesa, aterrizaban sobre una reja explosiva o sobre alambre de púas electrificado).

Una vez que los diez luchadores habían salido, los dos contratos descendían, y había que emplear las escaleras para subir por ellos.

Los ganadores de esa campal fueron X-Pac y Vampiro Canadiense, siendo este último el que se coronó como el primer campeón de la empresa.