No quiso hacerse de rogar TNA a la hora de ofrecernos la primera lucha de Tessa Blanchard en su nueva etapa como Knockout. Tras aquel sorpresivo regreso durante Final Resolution 2024, donde fijó su mira sobre Jordynne Grace, Blanchard se impuso a la hoy ya Superestrella de WWE en Genesis 2025. Pero tras dicho compromiso, ha evitado pisar otra vez el ring de la promotora.

Durante las últimas semanas, Blanchard ha argumentado estar por encima de cualquier compañera de vestidor, y ni siquiera quiso competir en la «Battle Royal» celebrada en el episodio de iMPACT! del pasado día 6, donde Savannah Evans obtuvo una oportunidad titular. Pero en el último capítulo semanal, Santino Marella quiso ponerle los puntos sobre las íes: si no compite, afrontará consecuencias.

Así, poco menos que obligada, Blanchard luchará este jueves en iMPACT!, aunque de momento su oponente u oponentes no han sido concretadas. Debemos remontarnos al 7 de abril de 2020 para hallar la más reciente implicación competitiva de Blanchard sobre iMPACT!, cuando, con Eddie Edwards, buscó sin éxito conquistar el Campeonato Mundial de Parejas TNA entonces en posesión de The North.

He aquí lo anunciado hasta ahora para la siguiente edición de iMPACT!, que se emitirá el jueves en directo vía AXS TV, Sportsnet 360 y TNA+ a partir de las 8 pm ET, desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU).

Per @MilanMiracle, Tessa Blanchard must compete THURSDAY, LIVE on #TNAiMPACT on @AXSTV, @Sportsnet 360, and TNA+!



