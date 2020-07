Recientemente, Cash Wheeler y Dax Harwood, de FTR, fueron entrevistas en el podcast de Wrestling Inc, y allí contaron una larga pero interesante historia acerca de cómo empezaron a ser conscientes de la lucha de las personas negras por su color de piel, y por eso empezaron a apoyar el movimiento Black Lives Matter.

► Cash Wheeler y Dax Harwood no eran racistas, pero no entendían la lucha negra

— Harwood: "Espero que mis palabras vayan más allá de la lucha libre profesional. Obviamente, espero que abarque la lucha libre profesional, pero esto es algo acerca de lo cual me sentí realmente tocado y fuerte porque yo no creo que haya recibido la educación suficiente para entenderlo hasta este momento".

— Wheeler: "Tanto Dax como yo nos sentimos realmente mal porque nosotros, no conscientemente, sino inconscientemente... Éramos ignorante".

— Harwood: "Sí, muy, muy ignorantes. Tuve muchas conversaciones con mi esposa y ella me ayudó a entender esto. Siento que las personas que se ofenden con el movimiento Black Lives Matter... realmente no quiero que sean fans de nosotros si piensan que BLM es algo ofensivo.

"No hay nada que haga que Black Lives Matter te ofenda. Algo tiene que cambiar y algo tiene que suceder. Estoy hablando desde el corazón, pero todos fuimos creados por Dios y Él nos hizo a Su imagen. No importa de qué color nos haya pintado. Nos hizo a su imagen y quiere que todos seamos iguales y es hora de que todos seamos iguales.

"Entonces, Cash y yo decidimos dar un paso al frente. Recaudamos 4 mil dólares en eBay y donamos 4 mil dólares de nuestro propio dinero a Nex Millen aquí en Asheville, Carolina del Norte. Es el anfitrión de un estudio para que los jóvenes de Asheville vayan y él les enseñe a cómo tocar los instrumentos. Se llama Organic Synergy y les da la oportunidad de cantar, rapear y mantenerlos alejados de las calles. Su negocio se vio afectado por el covid-19, así que tomamos ese dinero y se lo donamos".

— Cash: "No es ningún secreto que Dax y yo venimos de pequeños pueblos en un estado del Sur, y ya saben qué pasa allí... Carolina del Norte, obviamente, tiene una historia de la que no siempre puedes estar orgulloso por cosas como esta. Le doy crédito a mi familia porque nunca me enseñaron a odiar, y la familia de Dax tampoco. Pero tampoco nunca me enseñaron a entender por lo que pasan nuestros amigos solo por el color de su piel.

"Tuve tantos amigos cuando era joven, que no me importaba de qué color fueran, ya que los amaba a todos por igual. Pero a medida que envejezco, más dolor veo y más entiendo su lucha. Soy capaz de mirarlo con ojos con los que nunca antes había visto este tema".

— Cash: "Yo tengo una gran amistad con The New Day y trabamos muy estrechamente. Crecí luchando con Xavier Woods y digo que New Day son buenos seres humanos tratando de pelear la buena batalla de las personas. Me duele ver a estos tipos pasar por lo que tienen que pasar basándose en algo tan trivial como el color de la piel, que no debería importar en lo absoluto. Queríamos romper nuestros propios estereotipos como dos tipos blancos de los estados del Sur, siempre habrá esa noción preconcebida sobre cómo nos sentimos acerca de las personas negras y no podría estar más lejos de la realidad en nuestro caso.

"Queríamos hacer algo para mostrarles a las personas de áreas similares de donde venimos que ustedes mismos pueden hacer la diferencia. Pueden hacer un cambio y ayudar a sus hermanas y hermanos necesitados que están sufriendo. Todo lo que tienen que hacer es ponerse en pie y usar su voz. No tienes que donar dinero, pero puedes usar tus palabras porque las palabras significan algo y las acciones significan algo.

"Debido a eso, sentimos que si viniera de nosotros, tal vez en algún lugar habrá dos jóvenes impresionables en nuestras áreas similares que podrían llegar y ellos mismos podrían marcar la diferencia. Queríamos ayudar, esa es la versión larga de la misma. El que ahora apoyemos Black Lives Matter es similar a Randy Orton entendiendo por qué se arrodillan en el himno. Siempre bromeamos que formaríamos una facción agradable".

— Harwood: "Estamos muy emocionados de trabajar con AEW ahora, una compañía que realmente se preocupa. Realmente nos sentimos importantes y sentimos que somos parte de una compañía que es más grande que la lucha libre. Van a donar sus fondos al First Coast Relief Fund de Florida, cosas así vienen del corazón. Los Khan son algunas de las personas más agradables que he conocido en mi vida. Estoy emocionado de estar con una compañía que es tan apasionada acerca de algo como esto".

— Cash Wheeler: "De acuerdo. Lo dejaré allí. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir".