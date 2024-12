Cash Wheeler: «Es el tipo de cosas por las que hago esto»

FTR hablan de realizar el primer show de AEW -el programa especial Dynamite: Fight for the Fallen, que se emitirá en vivo por Max además de en TBS- de 2025 en su estado natal, Carolina del Norte, y de luchar entonces junto a Adam Copeland. Lo hacen, lo hicieron, mejor dicho, en la conferencia de prensa posterior a Worlds End, donde regresaron a la programación con el miembro del Salón de la Fama de WWE para atacar a los Death Riders y encararse con su líder y actual campeón del mundo, Jon Moxley.

Did you miss the #AEWWorldsEnd PPV? Order it right now! 🔗 https://t.co/JlBXZPMlvR pic.twitter.com/62CRhfHCn6

RATED FTR! @RatedRCope RETURNED at #AEW Worlds End w/ @DaxFTR & @CashWheelerFTR to stand up to the Death Riders!

«El plan inicial no era estar en Asheville, ¿verdad? Pero nosotros tres nos conocimos en nuestra escuela de lucha, y dijimos: ‘Bien, ¿qué podemos hacer para traer un poco de esperanza y alegría a Asheville?’. Y tuvimos la idea de tal vez hacer un evento en vivo en Asheville. Hablamos con Tony, para que algunos de los chicos vinieran y recaudar dinero. Y Tony dijo: ‘Les tengo una mejor idea. ¿Por qué no hacemos Dynamite en Asheville?’.

Jamás podría haber imaginado que, si esto iba a suceder, la primera vez que nosotros tres como trío entráramos juntos al ring para un combate iba a ser en Asheville. Así es como lo habría planeado cuando tenía 15 años. Y nunca habría pasado. Pero está pasando, y es por la mejor razón posible.

Es para recaudar dinero para personas que lo perdieron todo. Es para crear conciencia sobre aquellos que aún están pasando por esto, tres meses después. Gran parte del mundo ha seguido adelante y prácticamente se ha olvidado de eso. Pero no puedes hacerlo cuando manejas por ahí, ves la destrucción todos los días, ves los escombros. Ves las tiendas de campaña, como comunidades enteras acampando junto a un río donde antes había casas, porque cientos de hogares fueron arrasados.

Y es invierno, es la época más fría del año, y estas personas están viviendo en tiendas. Es desgarrador. Así que tener un jefe que quiera generar conciencia sobre esto y traer su show más grande hasta el momento, el primero que será transmitido simultáneamente en Max, y el primero bajo el nuevo acuerdo de derechos de TV… Será en Asheville y estará Rated-FTR. Eso me parece increíble. Es el tipo de cosas por las que hago esto.»

Mother of All Simulcasts#AEWDynamite Fight for the Fallen

Wed, 1/1/25 | Asheville, NC

LIVE at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork & @StreamOnMax

Death Riders vs Rated FTR@RatedRCope @DaxFTR & @CashWheelerFTR vowed to TAKE IT ALL from @JonMoxley @ClaudioCSRO & @WheelerYuta! pic.twitter.com/YgWlJtvBGD

— All Elite Wrestling (@AEW) December 29, 2024