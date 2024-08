Casey O’Neill planea una victoria en su regreso a Australia en UFC 305

Casey O’Neill se reunió con los medios el jueves antes de su pelea en UFC 305. O’Neill (9-2 MMA, 4-2 UFC) se enfrenta a Luana Santos (8-1 MMA, 3-2 UFC) en una pelea de peso mosca femenina en la cartelera preliminar de ESPN en el RAC Arena en Perth, Australia. En el día de los medios, O’Neill respondió preguntas de los miembros de los medios antes de su pelea.

Después de un comienzo perfecto de 9-0 en su carrera profesional, incluidas sus primeras cuatro peleas en la UFC, O’Neill ha tenido tropiezos en los últimos tiempos con dos derrotas consecutivas ante Jennifer Maia y Ariane Lipski. Pero esta semana, está de regreso en su tierra natal, Australia, que podría sentirse aún más acogedora después de su reciente separación de Xtreme Couture en Las Vegas.

“Supongo que solo quería ver las cosas con otros ojos. Creo que cuando nada está roto, no se arregla nada. Ahora que he tenido un par de derrotas o reveses, solo tengo que mirar atrás y evaluarme a mí misma y las cosas que podría hacer de manera diferente y obtener un par de opiniones diferentes de personas que sé que son grandes peleadores y en quienes confío.

“Estoy improvisando. Intento concentrarme en mí misma en lugar de centrarme en ciertos oponentes; simplemente estoy tratando de dar lo mejor de mí mismo”.

O’Neill dijo que después de su derrota ante Lipski, una sumisión en el segundo round, trabajó un poco en el aspecto mental del juego. También recibió consejos de muchos de sus compañeros en la UFC, lo que podría facilitarle la superación de las derrotas cuando ocurren.

“Comencé a hablar con un psiquiatra deportivo después de esa última pelea… Hablé con muchas personas que han estado en la UFC durante mucho tiempo y todos dicen que algunas noches simplemente no estás lista. No puedes esperar estar lista los 365 días del año. Eliges una fecha con 10 semanas de anticipación y dices: ‘Necesito estar lista para este día’. Algunos días, no lo estás. Simplemente tienes que aprender a aguantar los golpes”.