Ring of Honor fue adquirida por Tony Khan a inicios de 2022, y preguntado en el verano de ese mismo año, Cary Silkin, quien tuviera en propiedad la promotora durante casi una década (la más brillante en su historia), estimó que la nueva casa del honor no estaba haciendo justicia a aquella.

« No, aún no . Para ser sincero, tal vez Tony Khan me escuche y no esté contento con lo que digo, pero hubo muchas cosas buenas. Tiene mucha gente allí que va a usar, tipos con contrato con AEW , en vez de traerse a Dalton Castle de manera regular, o a Matt Taven , o a otros y con suerte esos tipos que se quedaron al margen pero que merecen la pena como luchadores, como Taven, como Mike Bennett y otros tipos que han firmado ya con Impact , como Tommy [Dreamer] sabe […] Pero no soy el tipo que lleva la batuta. Hay suficientes tipos que de verdad representan el linaje de Ring of Honor . Dalton estuvo allí… Me alegró verlo. Así que, si con suerte esto se concreta, habrá un poco más de sabor de la vieja Ring of Honor ».

Casi dos años después, la candencia de ROH —pese a hacer ruido cada vez que celebra un PPV— ha decaído, con críticas dirigidas hacia su programa semanal en HonorClub, cuyo formato ha acabado por provocar desinterés entre los seguidores, luciendo como una versión remozada de los extintos AEW Dark y AEW Dark: Elevation, habitualmente sin combates sustanciosos. Un servidor expuso tal problema el pasado diciembre.

Y ahora, dada la escasa evolución de la marca en este tiempo, Cary Silkin vuelve a alzar la voz, ante los micrófonos del podcast Mat Memories From Madison Square Garden., donde sus contertulios recordaron los años dorados de ROH.

«En esa era, Ring of Honor intentaba mostrar un poco de respeto por la lucha libre profesional. Claro, hacíamos algunas cosas absurdas. Allí empezó ese estilo ‘flippy dippy’ que se pondría de moda. El mismo estilo ‘flippy dippy’ que también hacía Édouard Carpentier… Había buena lucha libre en ese periodo. Ahora mismo, parece que a nadie le importa Ring of Honor. No me importa cuánto dinero tenga Tony Khan. No están tratando muy bien a Ring of Honor ».

