Carteles completos de las dos jornadas de SummerSlam 2025

Este año, SummerSlam hará honor más que nunca a su condición de WrestleMania estival en WWE. Por primera vez presentará dos noches de acción, emulando el formato que se ha establecido para «The Showcase of the Inmortals» desde 2020. Y aunque restan por celebrarse los últimos episodios de Raw y SmackDown previos, parece que todas las luchas del evento premium ya están concretadas.

El cartel de la primera parte, este sábado, está encabezado por un choque entre Gunther y CM Punk con el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE que porta el austriaco en liza. Según Dave Meltzer, la intención es que suponga el «main event», si bien la lucha donde Tiffany Stratton defenderá el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill también podría cerrar la jornada.

Mientras, en el menú de la segunda parte, 24 horas después, parece más claro su estelar: John Cena poniendo sobre la mesa el Campeonato Indiscutible WWE frente a Cody Rhodes, bajo modalidad «Street Fight». Todos los combates de esta noche de SummerSlam, por ahora, son titulares, como la Triple Amenaza por el Campeonato Mundial Femenil WWE con Naomi (actual monarca), IYO SKY y Rhea Ripley.

Seguidamente, la estampa completa de SummerSlam 2025, a celebrarse los días 2 y 3 de agosto desde el MetLife Stadium en East Rutherford (New Jersey, EEUU).

