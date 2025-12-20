Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 26 de diciembre 2025

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, y entre otras cosas vimos como la rivalidad de Cody Rhodes y Drew McIntyre sigue subiendo de nivel.

► En el episodio de WWE SmackDown del 19 de diciembre vimos:

WWE SmackDown 19 de diciembre 2025.
  1. Nia Jax y Lash Legend vencieron a Asuka y Kairi Sane (* 1/2)
  2. Giulia venció a Alba Fyre (* 1/2)
  3. Ila Dragunov y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (** 1/2)
  4. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Dexter Lumis y Joe Gacy vs. JC Mateo y Tonga Loa: sin ganadores (**)

► Cartelera WWE SmackDown 26 de diciembre 2025

El elenco de WWE SmackDown estará grabado el viernes 26 de diciembre 2025 en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, local con capacidad para 13,184 aficionados y es la casa de los Grand Rapids Griffins de la AHL.

  • RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Ilja Dragunov vs. ???
  • Joe Hendry vs. The Miz
  • Regreso de Drew McIntyre
