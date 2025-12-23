Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 29 de diciembre 2025

Este lunes, WWE Raw se emitió grabado desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, y entre otras cosas, vimos a Austin Theory convertirse en el nuevo miembro de The Vision.

► En el episodio de WWE Raw del 22 de diciembre vimos:

Asuka venció a Rhea Ripley Je’Von Evans venció a Rayo Americano Bayley venció a Roxanne Perez Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio

► Cartelera WWE Raw 29 de diciembre 2025

El elenco de WWE Raw estará el lunes 29 de diciembre 2025 en el Kia Center, de Orlando, Florida, local con capacidad para 18,500 aficionados y es la casa de los Orlando Magic de la NBA.

Stephanie Vaquer (c) vs, Raquel Rodríguez vs. Nikki Bella CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The Usos