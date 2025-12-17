Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 23 de diciembre 2025

Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Thea Hail sorprendio al ganar el Campeonato Norteamericano Femenil NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 16 de diciembre vimos:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail se convirtió en la nueva campeona al vencer a Blake Monroe (** 1/2)
  2. Hank y Tank venció a OTM (***)
  3. Kendal Grey y Wren Sinclair vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
  4. Leon Slater venció a Miles Borne, Joe Hendry y Dion Lennox (*** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre 2025

Logo NXT

El elenco de WWE Raw estará el martes 23 de diciembre 2025 en en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green (c) vs. Sol Ruca
  • Lola Vice vs. Izzi Dame
  • Stacks y Arianna Grace vs. Shiloh Hill Skylar Raye
  • inicia el Torneo por el Campeonato WWE Speed
