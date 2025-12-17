Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 23 de diciembre 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Thea Hail sorprendio al ganar el Campeonato Norteamericano Femenil NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 16 de diciembre vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail se convirtió en la nueva campeona al vencer a Blake Monroe (** 1/2)
- Hank y Tank venció a OTM (***)
- Kendal Grey y Wren Sinclair vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
- Leon Slater venció a Miles Borne, Joe Hendry y Dion Lennox (*** 1/2)
- Leon Slater será el próximo retador al Campeonato NXT
► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre 2025
El elenco de WWE Raw estará el martes 23 de diciembre 2025 en en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green (c) vs. Sol Ruca
- Lola Vice vs. Izzi Dame
- Stacks y Arianna Grace vs. Shiloh Hill Skylar Raye
- inicia el Torneo por el Campeonato WWE Speed