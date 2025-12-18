Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 20 de diciembre 2025

AEW Dynamite y AEW Collision se presentaron este miércoles en la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra, y entre otras cosas vimos como Ricochet y Bandido disputarán la lucha por el Dynamite Diamond Ring.

► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de diciembre vimos:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Roderick Strong (*** 1/2) LUCHA DE TRÍOS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (****) Mercedes Moné, Athena, Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm, Mina Shirakawa (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: PAC venció a Kyle Fletcher (****) DYNAMITE DIAMOND RING BATTLE ROYALE: ganadores Ricochet y Bandido (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Orange Cassidy venció a Máscara Dorada (***)

► Cartelera AEW Dynamite 20 de diciembre 2025

El próximo episodio de AEW Dynamite se grabará el lunes 22 de diciembre 2025 en el Manhattan Center, de New York City, New York, y se transmitirá el miércoles 24, en la Noche Buena.

DYNAMITE DIAMOND RING: Ricochet vs. Bandido

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.