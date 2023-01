Cartel UFC Vegas 67 ante lesión de Kelvin Gastelum

El primer cartel de la UFC de 2023 sufrió un cambio importante el lunes. Kelvin Gastelum está fuera de su pelea estelar contra Nassourdine Imavov en el UFC Fight Night 217 del sábado en Las Vegas debido a una lesión en la boca.

Sean Strickland se ha presentado con poca antelación y se enfrentará a Imavov. El combate seguirá siendo a cinco asaltos, pero ahora se disputará en una categoría de peso superior, en el semicompleto.

Dos personas con conocimiento del cambio lo confirmaron el lunes a MMA Junkie después de un informe inicial de ESPN. La UFC anunció oficialmente el cambio minutos después. Un decepcionado Gastelum publicó una declaración en Twitter a raíz de la noticia, en la que se disculpó con todas las partes involucradas.

“Estoy extremadamente decepcionado, por decir lo menos”, escribió Gastelum. “Así no es como quería empezar 2023. Me he dejado la piel y he luchado contra un montón de adversarios y estaba listo para dar un espectáculo infernal este fin de semana. Pido disculpas a Imavov, su campamento, así como @ufc y todos los fans “.

Con el cambio, la cartelera de UFC Fight Night 217 incluye:

CARTEL PRINCIPAL

Nassourdine Imavov contra Sean Strickland

Dan Ige contra Damon Jackson

Roman Kopylov contra Punahele Soriano

Raquel Pennington contra Ketlen Vieira

Raoni Barcelos contra Umar Nurmagomedov

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 4 p.m. ET)

Abdul Razak Alhassan contra Claudio Ribeiro

Nick Fiore contra Mateusz Rebecki

Javid Basharat contra Mateus Mendonca

Carlos Hernández contra Allan Nascimento

Daniel Argueta contra Isaac Dulgarian

Jimmy Flick contra Charles Johnson

Priscila Cachoeira contra Sijara Eubanks