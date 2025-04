Cartel UFC Vegas 105: Josh Emmett vs Lerone Murphy

UFC On ESPN 65 se llevará a cabo la noche del próximo sábado 5 de abril en Las Vegas y tenemos la tarjeta de pelea completa a continuación.

El ex aspirante al título interino-145lb Josh Emmett ganó por KO a Bryce Mitchell en diciembre de 2023 y ahora finalmente vuelve a la acción contra Lerone Murphy, que está invicto en su carrera de 16 peleas hasta la fecha, incluyendo siete victorias y un empate en su carrera UFC hasta ahora.

Emmett viene de lo que sin duda fue un resultado particularmente satisfactorio cuando envió a Bryce Mitchell, declarado nazi y fan y simpatizante de Hitler, a un reino tan profundo que cuando despertó y vio su sombra, le garantizó al menos seis años más de pensar que la tierra es plana. Con ello puso fin a una racha de dos peleas perdidas contra Ilia Topuria y Yair Rodríguez, esta última en una pelea por el título interino.

Por segunda vez en tres peleas, el inglés Murphy participa en un evento principal. El primero, contra Edson Barboza hace menos de un año, fue el ganador de la Pelea de la Noche. Su ascenso en la escala de la UFC ha sido constante, pero una victoria sobre Emmett con Barboza y Dan Ige los dos anteriores sería una muesca estelar en su currículum.

Pat Sabatini consiguió una victoria por sumisión en su única pelea del año pasado y ahora se enfrentará a Joanderson Brito, cuya derrota por decisión dividida la última vez puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas.

Brito tuvo una racha de cinco peleas ganadas interrumpida por una derrota por decisión dividida ante William Gomis en París el pasado mes de septiembre. Las cinco victorias anteriores fueron todas por paradas, incluidas dos por bonificaciones posteriores a la pelea. Sabatini ha alternado victorias y derrotas en sus cinco últimas peleas, pero volvió a la senda del triunfo con una sumisión en el primer asalto ante Jonathan Pearce el pasado otoño.

Cortavious Romious se incorporó procedente de las Contender Series, pero perdió en su debut, y ahora intentará conseguir su primera victoria contra Lee Chang-Ho, que ganó la final del peso gallo de «Road To UFC 2» en su debut promocional el año pasado.

Kennedy Nzechukwu viene de dos victorias consecutivas por nocaut técnico y ahora se prepara para enfrentarse a Martin Buday, que venció por un estrecho margen a Andre Arlovski por decisión dividida en su única pelea del año pasado.

En un duelo de veteranos, Brad Tavares sólo ha logrado una victoria en sus últimas cinco peleas, mientras que Gerald Meerschaert ha perdido tres de sus últimas cinco. Para abrir el cartel principal, el aspirante Torrez Finney debuta en la UFC con un récord de 10-0 y se enfrentará a Robert Valentin, que fue noqueado en su debut promocional el pasado verano.

Consulta la cartelera completa de UFC On ESPN 65 a continuación.

Cartel Principal

Josh Emmett vs. Lerone Murphy

Pat Sabatini vs. Joanderson Brito

Cortavious Romious vs. Lee Chang-ho

Kennedy Nzechukwu vs. Martin Buday

Brad Tavares vs. Gerald Meerschaert

Torrez Finney vs. Robert Valentin

Cartel Preliminar

Ode’ Osbourne vs. Luis Gurule

Davey Grant vs. Daniel Santos

Diana Belbiţă vs. Dione Barbosa

Rhys McKee vs. Daniel Frunza

Loma Lookboonmee vs. Istela Nunes

Victor Henry vs. Pedro Falcão

Vanessa Demopoulos vs. Talita Alencar