El calendario 2025 de la UFC se pone en marcha este próximo sábado 11 de enero por la noche con UFC Fight Night 249 en las instalaciones de Apex en Las Vegas y les traemos la cartelera de peleas completa a continuación.

En el evento principal hay una revancha del peso paja femenino entre Mackenzie Dern y Amanda Ribas, que lucharon por primera vez en 2019, con Ribas saliendo victoriosa en esa ocasión por decisión unánime.

Dern, una condecorada as del jiu-jitsu volvió a la columna de victorias el pasado agosto con una decisión sobre Godinez en los talones de la primera patinada de dos peleas de su carrera. Buscará vengar su derrota por decisión ante Ribas en Octubre de 2019.

Por su parte, Ribas cuenta con una victoria por decisión sobre Dern hace poco más de cuatro años que formó parte de su inicio de 4-0 en la UFC. Ha alternado victorias y derrotas en las últimas ocho peleas y, tras una derrota ante la excampeona Rose Namanjunas hace nueve meses, intentará evitar el primer tropiezo de su carrera con dos derrotas consecutivas.

El evento co-principal ve a Santiago Ponzinibbio que viene de derrotas consecutivas tratando de volver a la columna de victorias contra Carlston Harris, que fue noqueado en su única pelea el año pasado.

Harris nunca ha perdido dos peleas seguidos, y eso es lo que intentará evitar contra Ponzinibbio tras perder por nocaut en 90 segundos contra Khaos Williams el pasado mes de mayo. Tras una racha de siete victorias consecutivas que lo situaban en la lucha por el título, Ponzinibbio ha perdido cinco de sus últimas siete peleas, aunque en ese periodo ha recibido tres bonificaciones tras la pelea.

César Almeida lleva 2-1 en la UFC y ahora se enfrenta a Abdul Razak Alhassan, que sólo ha ganado dos veces en sus últimas ocho peleas. Tanto Chris Curtis como Roman Kopylov quedaron 1-1 en sus campañas de 2024 y ahora estarán ansiosos por empezar el nuevo año con una victoria en su haber.

La racha de cuatro peleas ganadas de Christian Rodríguez llegó a su fin en su última salida al octágono y ahora se enfrentará al nuevo recluta de las Contender Series Austin Bashi. La apertura de la tarjeta principal será Punahele Soriano y Uros Medic, que cada uno registró una victoria en sus únicas peleas en 2024.

Echa un vistazo a la UFC Fight Night 249 tarjeta completa a continuación.

Cartel Principal

Mackenzie Dern vs. Amanda Ribas

Santiago Ponzinibbio vs. Carlston Harris

César Almeida vs. Abdul Razak Alhassan

Chris Curtis vs. Roman Kopylov

Christian Rodriguez vs. Austin Bashi

Punahele Soriano vs. Uroš Medić

Cartel Preliminar

Marco Tulio vs. Ihor Potieria

Thiago Moisés vs. Trey Ogden

Magomed Gadzhiyasulov vs. Bruno Lopes

Jose Johnson vs. Felipe Bunes

Nurullo Aliev vs. Yanal Ashmouz

Ernesta Kareckaitė vs. Nicolle Caliari

Preston Parsons vs. Andreas Gustafsson

Fatima Kline vs. Victoria Dudakova