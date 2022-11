Este fin de semana (el sábado 3 de diciembre de 2022), el Ultimate Fighting Championship (UFC) se aventurará en el Amway Center de Orlando, Florida, para el UFC Orlando.

Todo el cartel principal está repleto de respetados peleadores y en términos generales, peleas de renombre, lo que supone un importante paso adelante respecto a los espectáculos estándar de la UFC Apex de los últimos tiempos.

La pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Stephen Thompson y Kevin Holland, en una interesante pelea en la división de las 170 libras. El resto del cartel también es muy interesante, hay buenos nombres con excelentes peleadores que garantizan un evento lleno de mucha acción:

Cartelera estelar

Peso welter: Stephen Thompson vs. Kevin Holland

Peso welter: Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

Peso mosca: Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

Peso medio: Derek Brunson vs. Jack Hermansson

Peso medio: Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

Cartelera preliminar

Peso welter: Niko Price vs. Phil Rowe

Peso paja femenino: Angela Hill vs. Emily Ducote

Peso ligero: Clay Guida vs. Scott Holtzman

Peso ligero: Michael Johnson vs. Marc Diakiese

Peso pluma: Darren Elkins vs. Jonathan Pearce

Peso mosca femenino: Tracy Cortez vs. Amanda Ribas

Peso ligero: Natan Levy vs. Genaro Valdez

Peso pluma: Marcelo Rojo vs. Francis Marshall

Peso paja femenino: Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

La cartelera está sujeta a cambios.