UFC On ESPN 70 tendrá lugar el próximo sábado 12 de julio por la noche en Nashville, Tennessee, y a continuación te ofrecemos la cartelera completa.

En el evento principal habrá acción en el peso pesado, ya que Derrick Lewis viene de una victoria por K.O. técnico el año pasado para pelear contra el invicto Tallison Teixeira, quien obtuvo una victoria por K.O. técnico en su debut en UFC en febrero para ampliar su récord profesional a 8-0.

En el evento coestelar, Stephen Thompson se encuentra en una situación difícil tras haber perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, y ahora se enfrenta a Gabriel Bonfim, que lleva un récord de 4-1 en la promoción hasta ahora.

Calvin Kattar necesita desesperadamente una victoria tras perder cuatro peleas consecutivas, y para ello tendrá que imponerse a Steve García, quien, por el contrario, lleva una racha de cinco victorias consecutivas en la promoción.

El propio Nate Landwehr, de Tennessee, viene de una derrota por nocaut técnico a finales del año pasado para pelear contra Morgan Charriere, quien ha perdido dos de sus últimas tres peleas.

A pesar de una racha de cuatro victorias consecutivas al comienzo de su carrera en la UFC, Vitor Petrino ha sufrido desde entonces dos derrotas consecutivas y ahora peleará contra Austen Lane, quien ha sido noqueado en tres de sus últimas cuatro apariciones en la UFC.

Después de una victoria por nocaut técnico en su última pelea en peso pesado, Junior Tafa ahora baja a semicompleto para pelear contra Tuco Tukkos, quien ha perdido sus dos peleas en la UFC hasta ahora.

Mira la cartelera completa de UFC On ESPN 70 a continuación.

Cartelera principal

Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

Stephen Thompson vs. Gabriel Bonfim

Calvin Kattar vs. Steve Garcia

Nate Landwehr vs. Morgan Charriere

Vitor Petrino vs. Austen Lane

Junior Tafa vs. Tuco Tokkos

Cartelera Preliminar

Max Griffin vs. Chris Curtis

Jake Matthews vs. Chidi Njokuani

Lauren Murphy vs. Eduarda Moura

Kennedy Nzechukwu vs. Valter Walker

Mitch Ramirez vs. Mike Davis

Fatima Kline vs. Melissa Martinez