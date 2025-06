UFC On ESPN 69 tendrá lugar este sábado 14 de junio en la noche en la ciudad de Georgia, Estados Unidos. El evento promete muchas emociones y enfrentamientos importantes para los fanáticos de las artes marciales mixtas.

A continuación, les detallo la cartelera completa, con todos los combates que formarán parte de esta velada llena de acción. La pelea principal contará con un enfrentamiento muy esperado entre dos luchadores con historias diferentes pero con mucho que ganar.

En la pelea estelar, el excampeón de peso wélter Kamaru Usman intentará dejar atrás una racha negativa que lo ha perseguido en sus últimos combates. Usman, quién dominó la categoría durante un largo período y fue uno de los favoritos del público, llega con tres derrotas consecutivas, algo que no es común en su carrera. Ahora, su objetivo será volver a imponerse y recuperar ese nivel que lo llevó a ser uno de los mejores de la división.

Enfrente tendrá a Joaquin Buckley, un peleador que se encuentra en excelente forma y que ha logrado seis victorias consecutivas. Buckley, conocido por su estilo agresivo y sus golpes precisos, llega confiado y con muchas ganas de seguir sumando triunfos. La pelea promete ser un duelo intenso, donde la estrategia y la resistencia jugarán un papel clave en quién logra obtener la victoria y quizás, volver a colocarse en la élite del peso wélter.

En el combate coestelar, veremos a la excampeona de peso paja femenino, Rose Namajunas, quien intenta volver a la senda del triunfo tras una derrota a finales del año pasado. La peleadora, que ha sido campeona en diferentes ocasiones, busca recuperarse del tropiezo y seguir construyendo su camino en la división del peso mosca.

Su rival será Miranda Maverick, quien actualmente se muestra invicta en sus últimas cuatro peleas, una racha impresionante que demuestra su crecimiento y confianza en la jaula. Maverick, de estilo técnico y con buena precisión en sus golpes, buscará aprovechar su momento para sumar otra victoria y mantenerse en la cima. La pelea será una buena prueba para ambas luchadoras y una oportunidad para que Namajunas demuestre que todavía tiene mucho que ofrecer en la división o simplemente siga buscando su regreso al título.

Edmen Shahbazyan viene de ganar por nocaut técnico en el primer asalto a principios de año para enfrentarse a Andre Petroski, quien ha acumulado tres victorias en los últimos 12 meses. Cody Garbrandt regresa por primera vez desde su derrota por sumisión en UFC 300 hace más de un año para enfrentarse a Raoni Barcelos, quien ha salido victorioso en sus dos últimas apariciones.

Mansur Abdul-Malik ha ganado sus dos peleas en UFC hasta el momento, con un récord de 8-0 en su carrera, y ahora se enfrenta a Cody Brundage, quien comenzó el año con buen pie con una victoria por nocaut técnico en marzo. La cartelera estelar abrirá con acción en peso semipesado, donde Alonzo Menifield buscará aprovechar su victoria por decisión dividida en su última pelea cuando se enfrente al invicto Oumar Sy, quien ahora tiene un récord de 10-0 en su carrera tras ganar peleas consecutivas en el octágono.

Este evento promete ser uno de los más emocionantes del mes, con luchadores en busca de redimir sus carreras o afianzarse en lo más alto. Los fanáticos de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de combates que podrían definir el rumbo de varias categorías. La noche en Georgia será un espectáculo de talento, esfuerzo y mucha pasión, donde cada pelea puede cambiar la historia de los protagonistas.

Mira la cartelera completa de UFC On ESPN 69 a continuación.

Cartelera principal

Kamaru Usman vs. Joaquin Buckley

Rose Namajunas vs. Miranda Maverick

Edmen Shahbazyan vs. Andre Petroski

Cody Garbrandt vs. Raoni Barcelos

Mansur Abdul-Malik vs. Cody Brundage

Alonzo Menifield vs. Oumar Sy

Cartelera Preliminar

Paul Craig vs. Rodolfo Bellato

Michael Chiesa vs. Court McGee

Malcolm Wellmaker vs. Kris Moutinho

Cody Durden vs. Jose Ochoa

Ricky Simón vs. Charles Jourdain

Philip Rowe vs. Ange Loosa

Jamey-Lyn Horth vs. Vanessa Demopoulos