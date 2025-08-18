UFC Fight Night 257 se llevará a cabo este próximo sábado en Shanghái, China, y a continuación les presentamos la cartelera completa.

En el evento principal, Johnny Walker viene de dos derrotas consecutivas por KO para enfrentarse a Zhang Mingyang, quien disfrutará de la ventaja de local mientras busca seguir sumando sus tres victorias en el primer asalto en el UFC por golpes.

Tras un par de cancelaciones a principios de este año, el brasileño regresa por primera vez en más de un año, buscando romper una racha de dos derrotas por nocaut ante el entonces futuro aspirante al título, Magomed Ankalaev, y el ex aspirante al título, Volkan Oezdemir. Previamente, había conseguido tres victorias sobre Ion Cutelaba, Paul Craig y el ex aspirante al título, Anthony Smith, que lo pusieron en la mira del título.

Mingyang no ha perdido en casi tres años. Desde aquel revés de 2019, solo ha ganado en la primera ronda, incluyendo sus tres peleas en la UFC, las cuales han contado con bonos de $50,000. En abril, eliminó al ex aspirante al título Anthony Smith para lograr su mayor victoria hasta la fecha.

Brian Ortega tuvo un récord de 1-1 el año pasado y ahora pelea por primera vez en 2025 contra el excampeón de peso gallo Aljamain Sterling, quien registró el mismo récord de 1-1 en 2024 tras ascender a peso pluma.

Ha sido una racha difícil para el dos veces aspirante al título. Tras un inicio perfecto de 14-0, acumula un récord de 2-4, comenzando con una derrota en la lucha por el título en 2018 ante Max Holloway. Las lesiones tampoco le han ayudado. Ha perdido tres de sus últimos cuatro combates y peleará por primera vez en casi un año.

Tras tres defensas del título de peso gallo, Sterling perdió el cinturón ante Sean O’Malley hace dos años esta semana. Tras la derrota, subió a peso pluma, en parte para que su amigo, compañero de equipo y actual campeón, Merab Dvalishvili, pudiera aspirar al título de las 135 libras. Sterling ganó en su debut en las 145 libras contra Calvin Kattar, pero en su siguiente pelea se recuperará de una derrota ante Movsar Evloev.

Sergei Pavlovich se recuperó de dos derrotas consecutivas con una victoria por decisión a principios de año y ahora se enfrenta a Waldo Cortes-Acosta, quien se encuentra en una racha de cinco victorias consecutivas.

Una victoria por decisión dividida en marzo puso fin a una mala racha de tres derrotas para Su Mudaerji, y ahora intentará aprovecharla contra Kevin Borjas, quien perdió sus dos primeras peleas en el octágono, pero sí obtuvo una victoria por decisión unánime en su última pelea.

El chino Taiyilake Nueraji debuta en la UFC con un récord de 11-1 y se enfrentará al irlandés Kiefer Crosbie, quien ha sido sometido en sus dos peleas para la promotora hasta el momento.

Mira la cartelera completa de UFC Fight Night 257 a continuación.

Cartelera principal

Johnny Walker vs. Zhang Mingyang

Brian Ortega vs. Aljamain Sterling

Sergei Pavlovich vs. Waldo Cortes-Acosta

Su Mudaerji vs. Kevin Borjas

Taiyilake Nueraji vs. Kiefer Crosbie

Cartelera preliminar

Maheshate Hayisaer vs. Gauge Young

Lone’er Kavanagh vs. Charles Johnson

Rong Zhu vs. Austin Hubbard

Michel Pereira vs. Kyle Daukaus

Yi Zha vs. Westin Wilson

Xiao Long vs. You Su-young

Uran Satybaldiev vs. Diyar Nurgozhay