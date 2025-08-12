UFC 319 se llevará a cabo este sábado 16 de agosto por la noche en Chicago, Illinois, y a continuación les presentamos la cartelera completa.

En el evento principal de la noche, habrá acción por el título de peso mediano, donde el actual campeón Dricus du Plessis intentará realizar su tercera defensa exitosa del cinturón contra Khamzat Chimaev, quien se mantiene invicto en sus 14 peleas de carrera.

El campeón sudafricano llega con una racha de 11 victorias consecutivas a su tercera defensa del título. Venció a Strickland para ganar el cinturón a principios de 2024, luego venció al excampeón Adesanya en su primera defensa y superó a Strickland en la revancha a principios de este año. Du Plessis no sabe lo que es ser el gran favorito en la UFC, pero sí sabe lo que es ser el menos favorito, y al igual que contra Adesanya, lo es contra Chimaev.

El ex peso wélter checheno invicto solo peleó una vez en 2023 y otra en 2024, pero hace 10 meses casi le destrozó la mandíbula al excampeón Whittaker y dejó una impresión digna de una oportunidad por el título. Ha ganado 12 de sus 14 peleas por nocaut, y los críticos dicen que Du Plessis necesita llevarlo a las rondas de campeonato, donde su capacidad cardiovascular nunca se ha puesto a prueba.

En la pelea coestelar, el invicto Lerone Murphy buscará seguir sumando a sus ocho victorias y empates en la UFC cuando reciba al octágono a la ex estrella de Bellator, Aaron Pico, quien ostenta un récord de 13-4 y viene de una racha de tres victorias consecutivas.

Han pasado ocho peleas y casi seis años desde la única vez que Murphy no logró levantar la mano, e incluso entonces, la levantó un poco, solo junto a Zubaira Tukhugov, con quien terminó en empate. Desde entonces, sin embargo, ha ido en ascenso, en particular sus últimas tres victorias sobre Emmett, Ige y Barboza, todas ellas importantes logros en su currículum en peso pluma.

Pico, el reconocido luchador estrella, ha pasado toda su carrera en Bellator. Luchó por su liberación de la PFL y finalmente la obtuvo para poder dar el salto a la UFC. Una pelea contra Movsar Evloev se canceló cuando este se retiró, pero Murphy es una prueba igual de dura para el recién llegado a la promoción, quien recibe una gran oportunidad en el evento coestelar de un importante PPV desde el principio.

Geoff Neal se recuperó de dos derrotas consecutivas con un nocaut técnico sobre Rafael dos Anjos en su último combate y ahora se enfrentará a Carlos Prates, cuyo inicio invicto de cuatro peleas en la UFC terminó en abril con una derrota por decisión unánime ante Ian Garry.

Jared Cannonier sufrió dos derrotas consecutivas el año pasado, pero tras noquear a Gregory Rodrigues en febrero, ahora se enfrentará a Michael «Venom» Page, quien acumula un récord de 2-1 en la UFC desde que se unió desde Bellator el año pasado.

Tim Elliott ganó su última pelea, pero ha estado fuera de acción durante el último año y medio y ahora regresa para abrir la cartelera principal de UFC 319 contra el excampeón de Rizin, Kai Asakura, cuyo debut en UFC a finales del año pasado lo vio perder por sumisión en un desafío al título de peso mosca.

► Cartel UFC 319 desde Chicago

Cartel principal

Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev

Lerone Murphy contra Aaron Pico

Geoff Neal contra Carlos Prates

Jared Cannonier contra Michael Page

Tim Elliott contra Kai Asakura

Cartel preliminar

King Green contra Carlos Diego Ferreira

Gerald Meerschaert contra Michał Oleksiejczuk

Jéssica Andrade contra Loopy Godínez

Primeras preliminares

Chase Hooper contra Alexander Hernández

Edson Barboza contra Drakkar Klose

Bryan Battle contra Nursulton Ruziboev