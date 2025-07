El UFC 318 tendrá lugar el próximo sábado por la noche en Nueva Orleans, Luisiana.

El simbólico cinturón «BMF» estará en juego en el evento principal, cuando el actual campeón Max Holloway se enfrente a Dustin Poirier, que espera completar una trilogía de victorias sobre su oponente en lo que se ha anunciado como su pelea de despedida.

En el evento coestelar habrá acción en el peso medio, ya que Paulo Costa llega tras tres derrotas en sus últimas cuatro peleas para enfrentarse a Roman Kopylov, que solo ha perdido una vez en sus últimas ocho apariciones en el octágono.

Kevin Holland ya lleva un 2-1 en lo que va de año y no da señales de ralentizarse, ya que ahora se enfrenta a Daniel Rodríguez, que ha vuelto a la senda del triunfo tras una racha de tres derrotas consecutivas al ganar sus dos últimas peleas.

Dan Ige obtuvo una victoria por nocaut técnico a principios de año y ahora busca aprovechar eso contra el ex campeón de dos divisiones de Bellator, Patricio Pitbull, quien perdió en su debut en UFC en abril.

El veterano peso ligero Michael Johnson terminó con un récord de 2-0 el año pasado y ahora pelea contra Daniel Zellhuber, cuya reciente racha de tres victorias consecutivas se rompió la última vez con una derrota por decisión dividida.

Mira la cartelera completa de UFC 318 a continuación.

Cartelera principal

Max Holloway vs. Dustin Poirier

Paulo Costa vs. Roman Kopylov

Kevin Holland vs. Daniel Rodríguez

Dan Ige vs. Patrício Pitbull

Michael Johnson vs. Daniel Zellhuber

Preliminares

Kyler Phillips vs. Vinicius Oliveira

Marvin Vettori vs. Brendan Allen

Francisco Prado vs. Nikolay Veretennikov

Ateba Abega Gautier vs. Robert Valentin

Adam Fugitt vs. Islam Dulatov

Jimmy Crute vs. Marcin Prachnio

Ryan Spann vs. Łukasz Brzeski

Brunno Ferreira vs. Jackson McVey

Carli Judice vs. Nicolle Caliari