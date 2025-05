UFC 315 se llevará a cabo este próximo sábado por la noche, 10 de mayo en Montreal, Canadá y tenemos la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento principal habrá una pelea por el título de peso wélter como actual campeón Belal Muhammad busca hacer su primera defensa exitosa del cinturón contra Jack Della Maddalena, que ha ganado sus siete peleas UFC hasta el momento.

El campeón de las 170 libras, Muhammad, no ha perdido una pelea en más de seis años. Le costó mucho ascender, pero finalmente consiguió una oportunidad por el título el pasado julio contra Edwards y lo dominó durante cinco asaltos para ganar el cinturón. Estaba previsto que defendiera su título por primera vez contra Shavkat Rakhmonov el pasado diciembre, pero una infección ósea lo dejó fuera. Ahora regresará contra Della Maddalena, con Rakhmonov casi seguro en el horizonte si gana.

Fue un gran salto para el australiano de 28 años cuando lo retiraron de una pelea contra el excampeón Leon Edwards y, en su lugar, lo colocaron en una pelea por el título contra el hombre que lo venció por el cinturón. Della Maddalena perdió las dos primeras peleas de su carrera profesional en 2016 y no ha perdido desde entonces, incluyendo cinco finalizaciones y cinco bonificaciones posteriores a la pelea en su camino hacia una oportunidad por el título en la UFC.

En el combate coestelar, Valentina Shevchenko, campeona del peso mosca femenino, sale de una serie de tres combates contra Alexa Grasso para enfrentarse a una nueva aspirante, Manon Fiorot, que se ha ganado su oportunidad tras un balance de 7-0 en el octágono.

Shevchenko se convirtió en bicampeona al vencer a Grasso en su trilogía el pasado septiembre. Su primer combate contra Grasso fue en marzo de 2023, pero perdió el título. Un empate dividido le permitió conservar el cinturón en la revancha con Grasso. Pero en la tercera pelea, Shevchenko lo recuperó. Ahora por fin ha podido pensar en una oponente diferente, aunque será una de las pocas campeonas que llega a una pelea por el título sin ser favorita.

La francesa Fiorot ha tenido un ascenso impecable hacia la pelea por el título. Sus primeras victorias en la UFC en 2021 fueron por nocaut, pero ha llegado a la final en cinco peleas consecutivas y llegará a su primera pelea por el título de la UFC como favorita en las apuestas a pesar de ser la retadora.

José Aldo se ha ido 1-1 desde que regresó a la UFC el año pasado y ahora se enfrentará a Aiemann Zahabi, en plena forma y con una racha de cinco victorias consecutivas. Alexa Grasso, ex campeona del peso mosca, regresa por primera vez desde que perdió el cinturón el año pasado para pelear contra Natalia Silva, que lleva seis combates invicta en los últimos tres años.

Benoit Saint Denis iba a luchar contra Joel Álvarez en el programa principal, pero su rival acaba de retirarse, por lo que en el momento de escribir estas líneas la UFC está buscando un posible sustituto de última hora para mantenerlo en el cartel.

Cartel principal

Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena

Valentina Shevchenko contra Manon Fiorot

José Aldo vs. Aiemann Zahabi

Alexa Grasso vs. Natália Silva

Benoit Saint Denis vs rival por confirmar

Cartel Preliminar

Mike Malott contra Charles Radtke

Jéssica Andrade contra Jasmine Jasudavicius

Modestas Bukauskas vs. Ion Cuțelaba

Navajo Stirling contra Ivan Erslan

Primeras Preiminares

Marc-André Barriault contra Bruno Silva

Daniel Santos contra Lee Jeong-yeong

Brad Katona contra Bekzat Almakhan