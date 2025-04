El UFC 314 se celebrará el próximo sábado 12 de abril por la noche en Miami, Florida, y a continuación te ofrecemos la previa de la cartelera completa de la pelea.

En el evento principal hay una pelea por el título vacante de peso pluma cuando el ex campeón Alexander Volkanovski regresa de una ausencia de 14 meses después de dos derrotas consecutivas por nocaut para enfrentarse a la forma de Diego Lopes, que está en una racha de cinco peleas ganadas.

Los dos últimos años han sido duros para el ex campeón, pero aún así se encuentra de nuevo en una pelea por el título. Perdió dos peleas por el título del peso ligero ante Islam Makhachev, la segunda de ellas con poca antelación.

Luego perdió su título del peso pluma ante Ilia Topuria. Pero Topuria se ha pasado al peso ligero y ha dejado vacante el cinturón, así que los directivos de la UFC pensaron que quién mejor que el ex campeón para intentarlo.

La victoria de Lopes sobre el ex aspirante al título Ortega el pasado otoño le colocó en una posición perfecta para recibir la llamada cuando Topuria ascendió de división y el cinturón del peso pluma quedó vacante.

En el combate coestelar, Michael Chandler tendrá un punto que demostrar tras haber perdido cuatro de sus últimas cinco peleas cuando se enfrente a Paddy Pimblett, que hasta la fecha lleva un balance de 6-0 en la UFC.

Aunque ha perdido cuatro de cinco, Chandler sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados por su voluntad de sacrificar sangre y quizá coherencia futura en nombre del entretenimiento. Por esa razón, la lucha por el título sigue estando siempre presente con una victoria.

Pero una derrota ante Pimblett le empujaría hacia ese territorio en vías de desaparición experimentado por Tony Ferguson, Donald Cerrone y otros: divertido en el baile, seguro, pero ya no candidato a rey del baile.

Por su parte, el ex campeón de Cage Warriors ha sido perfecto desde su llegada a la UFC, y sus cuatro victorias por KO en la promoción han venido acompañadas de primas posteriores a la pelea.

Tras una larga racha de victorias al principio de su carrera en la UFC, el controvertido Bryce Mitchell ha alternado victorias y derrotas en sus cuatro últimas peleas, y ahora se prepara para luchar contra el prometedor Jean Silva, que no ha perdido en siete años, y que ha ganado sus cuatro combates en la UFC hasta la fecha.

Yair Rodríguez, ex aspirante al título interino de las 145 libras, viene de dos derrotas consecutivas y ahora se prepara para recibir en el octágono a Patricio Pitbull, ex campeón de peso pluma y peso ligero de Bellator. El combate principal lo abrirá Nikita Krylov, que lleva una racha de tres victorias consecutivas en su pelea contra Dominick Reyes, que recuperó la forma el año pasado gracias a dos victorias seguidas.

Consulte a continuación el programa completo del UFC 314.

Cartel principal

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Bryce Mitchell vs. Jean Silva

Yair Rodríguez vs. Patrício Pitbull

Nikita Krylov vs. Dominick Reyes

Cartel preliminar

Dan Ige vs. Sean Woodson

Yan Xiaonan vs. Virna Jandiroba

Jim Miller vs. Chase Hooper

Sedriques Dumas vs. Michał Oleksiejczuk

Primeras preliminares

Darren Elkins vs. Julian Erosa

Su Mudaerji vs. Mitch Raposo

Tresean Gore vs. Marco Tulio

Nora Cornolle vs. Hailey Cowan