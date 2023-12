El último evento del año, el UFC 296, se celebrará el próximo sábado 16 de diciembre en Las Vegas, y a continuación te ofrecemos la cartelera completa.

UFC 296 tiene una tarjeta principal que comienza a las 10 pm ET en pago por evento (a través de ESPN +). La preliminar de cuatro combates se emite en ESPN2 a las 8 p.m. ET, y cinco preliminares tempranas se transmiten en ESPN+ a las 6 p.m. ET.

La cartelera está encabezada por una pelea por el título del peso wélter entre el actual campeón Leon Edwards, que busca extender su racha de imbatibilidad a 13 peleas, y Colby Covington, que vuelve a la acción casi dos años después de su victoria por decisión unánime sobre Jorge Masvidal.

Han pasado ocho años desde la última vez que Leon Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) perdió un combate. Lleva 11-0-1 desde entonces, incluida una de las sorpresas más sorprendentes de la historia de las MMA al ganar el título del peso welter con un KO de Kamaru Usman con una patada en la cabeza en el último minuto. Luego venció a Usman a principios de este año en la revancha, lo que le preparó para enfrentarse a Colby Covington, rival de Usman.

Hace ocho años, el martes, Colby Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) fue sometido por Warlley Alves en menos de 90 segundos en UFC 194. A continuación, inició una racha de siete victorias consecutivas que incluyó el título interino del peso welter. Después encadenó una racha de siete victorias consecutivas, incluida la conquista del título interino del peso welter. Desde aquella derrota ante Alves, Covington ha sufrido dos reveses, ambos ante Kamaru Usman, en sus intentos de ganar el título. Pero Edwards tiene el cinturón ahora, y Covington tendrá una oportunidad con él después de que venciera a su acérrimo rival Jorge Masvidal hace más de 20 meses.

En la pelea estelar, Alexandre Pantoja se prepara para defender por primera vez el título del peso mosca ante Brandon Royval, que lleva una racha de tres victorias consecutivas desde que fue sometido por el campeón en 2021.

Alexandre Pantoja (26-5 MMA, 10-3 UFC) ha ganado cuatro peleas consecutivas, incluyendo una sumisión de Brandon Royval hace poco más de dos años. Siguió con una sumisión de Alex Pérez, y luego tomó una decisión dividida de Brandon Moreno en julio para ganar el título en UFC 290 en Las Vegas.

Brandon Royval (15-6 MMA, 5-2 UFC) consigue su primera oportunidad por el título del peso mosca después de una racha de tres victorias consecutivas, tras perder por sumisión en la segunda ronda ante Pantoja en 2021, antes de que éste ganara el cinturón. Fue la segunda derrota consecutiva de Royval después de una derrota ante Brandon Moreno, pero se ha recuperado con victorias sobre Rogerio Bontorin, Matt Schnell y Matheus Nicolau para tener otra oportunidad con Pantoja.

En tercer lugar en el cartel hay una pelea de peso welter con el invicto Shavkat Rakhmonov, que ha terminado sus cinco peleas de UFC hasta ahora dentro de la distancia y ahora se enfrenta a Stephen Thompson, que viene de una victoria TKO contra Kevin Holland hace un año.

Después de perder seis peleas consecutivas, Tony Ferguson podría estar en el salón de la última oportunidad el sábado por la noche cuando se enfrente a Paddy Pimblett, que regresa después de un año de inactividad debido a una cirugía de tobillo en busca de mejorar su racha de cuatro peleas ganadas en la UFC.

Vicente Luque regresó a la senda de la victoria en las tarjetas de puntuación contra Rafael dos Anjos la última vez y ahora se enfrenta al invicto Ian Machado Garry, que está 6-0 en el UFC hasta el momento.

Consulta la cartelera completa del UFC 296 a continuación.

Cartel principal

Leon Edwards contra Colby Covington

Alexandre Pantoja contra Brandon Royval

Shavkat Rakhmonov contra Stephen Thompson

Tony Ferguson contra Paddy Pimblett

Vicente Luque contra Ian Machado Garry

Cartel Preliminar

Irene Aldana vs. Karol Rosa

Cody Garbrandt contra Brian Kelleher

Casey O’Neill contra Ariane Lipski

Alonzo Menifield contra Dustin Jacoby

Primeras Preliminares

Tagir Ulanbekov contra Cody Durden

Andre Fili contra Lucas Almeida

Martin Buday contra Shamil Gaziev

Randy Brown contra Muslim Salikhov