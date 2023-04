Cartel UFC 287: Pereira vs Adesanya por el título

UFC 287 tendrá lugar la noche del próximo sábado 8 de abril en Miami, Florida, y puedes consultar el cartel completo a continuación.

En el evento estelar tenemos una pelea de revancha por el título de peso medio entre el recién coronado Alex Pereira y el ex monarca de la división Israel Adesanya, cuya racha invicta en el peso medio finalmente llegó a su fin en su último encuentro.

En la pelea estelar se enfrentarán dos ex aspirantes al título del peso welter, Gilbert Burns y Jorge Masvidal (3 derrotas consecutivas). En el peso gallo, Rob Font llega tras dos derrotas consecutivas y se enfrentará a Adrián Yáñez, que ha encadenado una racha de cinco victorias desde que se unió a la UFC procedente de las Contender Series en 2020.

De vuelta al peso wélter, Kevin Holland intentará sacudirse dos derrotas consecutivas cuando se enfrente a Santiago Ponzinibbio, que obtuvo una victoria por KO la última vez después de dos derrotas por decisión dividida antes de eso. La apertura del cartel principal en PPV será el muy promocionado joven de 18 años de edad, Raúl Rosas Jr, que busca su segunda victoria en el UFC contra Christian Rodríguez, que es 1-1 en la promoción hasta el momento.

Echa un vistazo al cartel completo de UFC 287 a continuación.

Cartel principal

Alex Pereira vs. Israel Adesanya

Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal

Rob Font contra Adrian Yanez

Kevin Holland contra Santiago Ponzinibbio

Raúl Rosas Jr. contra Christian Rodríguez

Cartel Preliminares

Kelvin Gastelum contra Chris Curtis

Michael Chiesa contra Li Jingliang

Michelle Waterson-Gómez vs. Luana Pinheiro

Chris Barnett contra Chase Sherman

Gerald Meerschaert contra Joe Pyfer

Cynthia Calvillo vs. Lupita Godinez

Ignacio Bahamondes vs. Nikolas Motta

Steve García vs. Shayilan Nuerdanbieke

Jaqueline Amorim contra Sam Hughes