Importante cita tiene entre sus manos WWE con The Great American Bash 2025. Tal vez la más importante del verano para sus pretensiones de minar el nuevo «momentum» que experimenta AEW, empresa que el mismo día (y a la misma hora) presentará All In: Texas. Un show de contraprogramación en toda regla.

Y ya era hora de que se concretaran sus primeros encuentros, como sucedió a raíz del más reciente episodio de NXT.

Yoshiki Inamura se impuso a Jasper Troy en pos de conseguir una oportunidad por el Campenato NXT, como y se sugirió semana atrás. Oba Femi lo espera pues en The Great American Bash 2025, trazando un duelo que tiene mucho potencial.

Mientras, Izzi Dame, con la inestimable ayuda de Tatum Paxley, logró endosar la cuenta de tres sobre Sol Ruca en un choque de duplas completado por Zaria. Así, Dame se ganó luchar por el Campeonato Femenil Norteamericano NXT que porta la californiana.

Y además, Blake Monroe disputará su primer combate en las pantallas de WWE haciendo equipo con Jordynne Grace. Ambas irán contra Jacy Jayne y Fallon Henley, de Fatal Influence, cuando 24 horas después, Grace buscará destronar a Jayne como Campeona NXT en Evolution II.

Ya fuera del ámbito competitivo, The Great American Bash también albergará la firma del contrato de la Triple Amenaza que disputarán Trick Williams, Joe Hendry y Mike Santana en TNA Slammiversary (20 de julio).

Así se presenta momentáneamente el cartel de WWE NXT The Great American Bash 2025, que tendrá lugar el 12 de julio desde el Center Stage Theater en Atlanta (Georgia, EEUU).

