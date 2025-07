Cartel provisional de Saturday Night’s Main Event XL

Con todo el bloque de shows que tiene en agenda WWE el próximo fin de semana para intentar opacar a AEW, realmente el único que se prevé compita de forma directa contra los Élite es The Great American Bash, pues Saturday Night’s Main Event XL iniciará cuando All In: Texas ya haya concluido (8 pm ET).

Pero de alguna manera, WWE no quiere ceder ni un palmo de terreno, programando para esta cita televisiva en NBC la lucha de retiro de Goldberg, quien buscará el Campeonato Mundial de Peso Completo que porta Gunther. Y como más reciente añadido, otro duelo también de gran mediaticidad, entre Randy Orton y Drew McIntyre.

Dos días atrás, durante SmackDown, McIntyre hizo su reaparición sobre las pantallas de WWE y quiso interrumpir una charla que estaban manteniendo Orton y Cody Rhodes. «The King of Claymore Country» acabó por desatar la ira de «The Viper» cuando mostró su deseo de que Rhodes ganase el Campeonato Indiscutible WWE para así destronarlo sin ningún tipo de vacilación, en referencia a Orton y su desempeño en Night of Champions 2025. Resultado: RKO que te crio. McIntyre se dirigió entonces a Nick Aldis y este hizo oficial la contienda, que reactivará una rivalidad que ocupó buena parte de la era Covid en WWE.

► Cartel de SNME

En seis días tendrá lugar Saturday Night’s Main Event XL, desde la State Farm Arena de Atlanta (Georgia, EEUU), con un menú que luce así provisionalmente.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Gunther (c) vs. Goldberg

Seth Rollins vs. LA Knight

Randy Orton vs. Drew McIntyre