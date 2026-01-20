Per se, Royal Rumble siempre ha sido uno de los eventos anuales más mediáticos de WWE, casi al mismo nivel que WrestleMania. Y este año, se unen dos puntos que le darán un plus de expectación. El primero hace meses que lo conocemos: nunca visto antes, Royal Rumble tendrá lugar fuera de Norteamérica; concretamente sobre la controversial Arabia Saudita. Y el segundo fue desvelado ayer por WWE durante Raw.
Como ya dio cuenta mi compañero Apolo Valdés, AJ Styles pondrá su carrera sobre la mesa ante Gunther, el hombre que retiró a Goldberg y John Cena en 2025. Si «The Ring General» lo derrota, en teoría no volverá a calzarse las botas ¿Asistiremos de verdad a la desfachatez de ver cómo la última lucha de todo un icono como Styles se disputa en Arabia Saudita? Muchos soñaron con que «The Phenomenal» y Shawn Michaels compartieran llna, y ahora, el ex-TNA podría emular los pasos de «HBK»….
► Se amplían las campales
Pero aparte, WWE concretó numerosos nombres para los dos encuentros que dan nombre al «premium live event». He aquí el cartel provisional de Royal Rumble 2026, a celebrarse el 31 de enero desde el King Abdullah Financial District de Riad.
- CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador del Fatal 4-Way de Saturday Night’s Main Event XLIII
- AJ Styles vs. Gunther [Si Styles pierde deberá retirarse]
- ROYAL RUMBLE VARONIL: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Jey Uso vs. Rey Mysterio vs. Dragon Lee vs. Penta vs. 24 luchadores por definir
- ROYAL RUMBLE FEMENIL: IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. Liv Morgan vs. Raquel Rodriguez vs. Bayley vs. Lyra Valkyria vs. Asuka vs. Kairi Sane vs. 21 luchadoras más por determinar
The Phenomenal One @AJStylesOrg puts his career on the line against @Gunther_AUT at the #RoyalRumble!
— WWE (@WWE) January 19, 2026