Cartel provisional de NXT New Year’s Evil 2026

Sólo resta una edición más del programa semanal de WWE NXT en este 2025: la que veremos dentro de dos días, grabada el pasado 17 de diciembre. Y habrá que esperar hasta el siguiente martes para nuevo contenido en directo, con un episodio especial a modo de nueva edición de New Year’s Evil.

Que, por el momento, parece lucirá cual «Premium Live Event», pues tiene ya tres luchas titulares concretadas. La más reciente, la que se definió este martes, donde Thea Hail defenderá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT frente a Blake Monroe, tras la controversial victoria de Hail en el capítulo anterior. Monroe quiso que la nueva monarca le devolviera el cinturón, esta se negó y ambas acordaron una revancha.

► NXT y su estreno en 2026

Seguidamente, el menú que por ahora presenta NXT New Year’s Evil 2026, que tendrá lugar desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU) y podrá verse vía The CW.