Cartel provisional de NXT New Year’s Evil 2025

En NXT ya se mira hacia 2025, y el primer show de la marca dorada será un episodio especial, New Year’s Evil, tradición ya en el calendario de la empresa. Donde, además de un combate entre Roxanne Perez y Giulia por el título femenil de NXT, ayer se concretó un choque por el equivalente varonil.

Trick Williams retuvo el Campeonato NXT ante Eddy Thorpe la semana pasada, pero lo hizo de manera controvertida, pues se produjo una doble cuenta de tres entre los implicados y el retador tenía uno de sus pies por debajo de la primera cuerda. Así que en compensación, Thorpe obtendrá revancha en New Year’s Evil 2025. Eso sí, la lucha será una Triple Amenaza, al sumarse Oba Femi como consecuencia de su victoria del Iron Survivor Challenge en Deadline 2024.

Actualizamos la estampa que de momento presenta NXT New Year’s Evil 2025, show a celebrarse el próximo martes 7 de enero desde el Shrine Expo Hall de Los Ángeles (California, EEUU).

