Cartel provisional de Money in the Bank 2025

WWE, no le queda otra, tiene que alejar a Saturday Night’s Main Event XXXIX de una imagen de cita intrascendente, vendiendo, por ejemplo, la posibilidad de que Logan Paul salga de allí como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo. Pero cualquier fan un poco avispado sabe que el próximo evento de relevancia en WWE es Money in the Bank.

Y luego de las dos primeras concreciones para su cartel el pasado viernes durante SmackDown, en forma de participantes de las luchas que dan nombre al show, anoche Raw nos dejó otras dos.

Rhea Ripley derrotó a Kairi Sane y Zoey Stark bajo Triple Amenaza, ganándose una plaza por el maletín femenil, mientras Roxanne Perez hizo lo propio contra Becky Lynch y Natalya. Ambas gladiadoras debutarán en este célebre «ladder match».

El siguiente episodio de SmackDown albergará dos triangulares clasificatorios: Shinsuke Nakamura vs. LA Knight vs. Aleister Black y Charlotte Flair vs. Giulia vs. Zelina Vega.

► Así avanza Money in the Bank

Se actualiza pues el menú de Money in the Bank 2025, a celebrarse el 7 de junio desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU).

LUCHA VARONIL MONEY IN THE BANK: Solo Sikoa vs. cinco luchadores por determinar

LUCHA FEMENIL MONEY IN THE BANK: Alexa Bliss vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. tres luchadoras por determinar