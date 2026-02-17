Cartel provisional de Elimination Chamber 2026

Esta semana será una semana de margen para WWE, de construcción de su siguiente gran cita, Elimination Chamber, donde definitivamente conoceremos un poco mejor qué estampa tendrá WrestleMania 42. Y ayer, Monday Night Raw nos dejó dos nuevos aspirantes a una lucha titular en «The Showcase of the Inmortals».

Como segundo punto del episodio, hubo Triple Amenaza por clasificar a la Elimination Chamber femenil , y Asuka salió vencedora ante Bayley y Natalya. Mientras, el estelar tuvo la misma forma, pero por la Elimination Chamber varonil, donde Je’Von Evans sorprendió imponiéndose a Gunther y Dominik Mysterio.

«The Empress of Tomorrow» ya tiene bagaje en la Cámara de Eliminación (ganó la edición de 2023), pero Evans debutará allí, con el curioso dato de que, nacido en 2004, es más joven que el propio «gimmick match» que nos ocupa, inaugurado en 2002.

Este viernes, dentro del menú de SmackDown, y el próximo lunes como parte de Raw, hay programadas cuatro luchas que determinarán los últimos integrantes de la Elimination Chamber varonil y de la femenil: Carmelo Hayes vs. Trick Williams vs. Damian Priest, Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James, IYO SKY vs. Raquel Rodriguez vs. Kairi Sane y Jey Uso vs. Bronson Reed vs. El (Original) Grande Americano.

► 11 días para EC 2026

He aquí todo lo que presenta por ahora Elimination Chamber 2026, a celebrarse el 28 de febrero desde el United Center en Chicago (Illinois, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Finn Bálor

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee

ELIMINATION CHAMBER FEMENIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Rhea Ripley vs. Tiffany Stratton vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. dos luchadoras más

ELIMINATION CHAMBER VARONIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Randy Orton vs. Cody Rhodes vs. LA Knight vs. Je’Von Evans vs. dos luchadores más