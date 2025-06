Cartel provisional de AEW Grand Slam México

Tras dos maratones de contenido (Fyter Fest y Summer Blockbuster) en las últimas semanas, el próximo miércoles, AEW volverá a presentar un episodio al uso de Dynamite. Corrijo. ¿Dije «al uso»? Para nada.

Y es que además de durar dos horas y media (según anuncia AEW), se trata de Grand Slam México, primera vez que la casa Élite recala en el país azteca y primera vez que una empresa foránea produce un show desde la Arena México. Todo, cuando WWE ya movió ficha con su adquisición de AAA, potenciándose la significancia de Grand Slam México en este contexto de pretendido expansionismo por parte del gigante estadounidense.

La velada se emitirá, en este caso sí, cual Dynamite al uso, vía TBS y Max. Desconozco si supondrá un incremento de audiencia respecto a las últimas semanas, pero cuanto menos, como «house show» ya podemos confirmar su éxito, pues allá por abril, los boletos se agotaron en apenas 24 horas.

Seguidamente, el cartel provisional que presenta AEW Grand Slam México.

This Wednesday, 6/18!#AEWGrandSlamMexico

LIVE, 8/7c on TBS + MAX



CMLL World Women’s Championship@MercedesVarnado vs @ZeuxisLucero



Mercedes Moné made the challenge, and Zeuxis accepted!



They’ll fight for the CMLL World Women’s Championship at Grand Slam Mexico, WEDNESDAY! https://t.co/ExnhNUONMC pic.twitter.com/o4E595pQmk