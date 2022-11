Cartel provisional de AEW Full Gear 2022

Quién le iba a decir a Sting que su próximo combate, en AEW Full Gear 2022 dentro de ocho días, luciría casi idéntico al disputado por su amigo Ric Flair como retiro el pasado 31 de julio.

Y es que el miércoles, durante Dynamite, la casa Élite anunció que «The Icon» hará equipo con Darby Allin para ir contra Jeff Jarrett y Jay Lethal, luego de que «The Last Outlaw» endosara un guitarrazo a «The Enigma» la semana anterior, en un choque que reabre viejas heridas entre los dos veteranos ex-WCW.

Considerando el historial de los implicados, esta lucha supuso el «highlight» de los anuncios hechos por AEW, pero se produjeron más de relevancia.

Caso de la confirmación de que Britt Baker y Saraya se batirán el cobre en Full Gear, lo que supondrá el primer combate de la británica en casi cinco años.

Sin olvidar la importante defensa de Jade Cargill del Campeonato TBS, ante una Nyla Rose que lleva semanas considerándose monarca.

Previsto para el 19 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey), AEW Full Gear 2022 ofrece de momento la siguiente estampa.

