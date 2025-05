Cartel provisional de AEW Double Or Nothing 2025

La dinámica de PPV mensual en AEW continúa, y antes de que cierre mayo llegará Double Or Nothing, cuyo cartel quedó ampliado de considerable manera tras el reciente Dynamite.

Ya conocemos, primeramente, que habrá defensa del Campeonato Mundial Femenil AEW. Mina Shirakawa salió victoriosa en una lucha «title eliminator» a cuatro bandas completada por la propia monarca, Toni Storm, AZM y Skye Blue. Así, la nueva «All Elite» se posicionó como retadora de Storm para Double Or Nothing. «Timeless» ya puso sobre la mesa dicho oro ante Shirakawa en Forbidden Door 2024, durante su anterior reinado.

También veremos defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW, aunque The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) deberán esperar hasta mañana en Collision, donde The Sons Of Texas (Dustin Rhodes y Sammy Guevara) batallarán contra The CRU (Lio Rush y Action Andretti) para determinar contendientes.

Mientras, aunque aún no oficializado, el PPV albergará una lucha «Anarchy In The Arena» y una implicación competitiva de Nigel McGuinness, haciendo dupla con Daniel Garcia para enfrentar a FTR.

Hacemos compilación de todo lo anunciado por el momento para Double Or Nothing 2025, a celebrarse el 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).

Sun, 5/25

Glendale, AZ

AEW Double or Nothing PPV



AEW Women’s World Championship

Timeless Toni Storm vs Mina Shirakawa



By pinning Toni Storm in a Title Eliminator at AEW Beach Break, Mina Shirakawa has earned an opportunity for the AEW Women’s World Title at #AEWDoN, Sun. 5/25! pic.twitter.com/7P3Uma0FIp