Como avance del anuncio de Multiverse United: Only The STRONG Survive, show que IMPACT! Wrestling y NJPW producirán conjuntamente el 30 de marzo desde el Globe Theatre de Los Ángeles (California), la semana pasada Mike Johnson de PWInsider hizo esta publicación.

Y este jueves, durante su episodio televisivo semanal, Impact confirmó la veracidad de lo expuesto por Mike Johnson, al sumar muy atractivo combate al menú de No Surrender: Motor City Machine Guns y KUSHIDA vs. Ace Austin, Chris Bey y KENTA. El veterano miembro del Bullet Club hará así su debut sobre la “Impact Zone”.

Paso a compilar todo lo definido por el momento respecto a lo que veremos el 24 de febrero en No Surrender, a celebrarse tras los muros del Sam’s Town Live de Sunrise Manor (Nevada).

