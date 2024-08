Cartel final de SummerSlam 2024

The Bloodline fue ayer gran protagonista del último episodio de SmackDown antes de SummerSlam. Primeramente, por estipularse que Cody Rhodes deberá defender su Campeonato Indiscutible WWE bajo «Bloodline Rules». Y después, por conquistar Jacob Fatu y Tama Tonga el Campeonato de Parejas WWE al vencer a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa.

De momento, no se ha anunciado una revancha entre los samoanos y DIY, así que a priori este cambio titular no tendrá implicaciones en el cartel de SummerSlam. Pero dicha estipulación en el duelo Rhodes vs. Sikoa podría cambiarlo todo, ya que las interferencias estarán permitidas, sin descalificación alguna. Un añadido que potencia el «main event» del show y las previsiones de un regreso de Roman Reigns.

Parece, entonces, estamos ante el menú definitivo de SummerSlam 2024, que tendrá lugar desde el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU). No se pierdan nuestra cobertura en directo de la gran cita estival.

Which match are you most excited for at #SummerSlam THIS SATURDAY? pic.twitter.com/PSWmoGVvD0